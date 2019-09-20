لبنان الحر

نفت الدائرة الإعلامية في "القوات اللبنانية" في بيان، ما "ورد في إحدى الصحف ضمن مقال بعنوان "لماذا لم يستقل وزراء القوات من الحكومة؟"، وأكدت أن "المعلومات الواردة من نسج الخيال، وبالتالي لا تمت إلى الواقع والحقيقة بصلة".

صوت لبنان

استقبل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في دارته بكليمنصو، مساء اليوم، سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف، وعرض معه الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة.

radio orient

قال عضو كتلة "المستقبل" النيابية النائب الدكتور طارق المرعبي في تصريح اليوم: "لبنان لن ينسى تقديمات ومكرمات "مملكة الخير" المملكة العربية السعودية التي لم تتوان يوماً في الوقوف الى جانب لبنان وشعبه بكافة اطيافه، فكانت عوناً وسنداً له في أحلك الظروف ونحن نقف معها في كل الأوقات، لأنها المحبة للبنان. وان زيارة الرئيس سعد الحريري تأتي تأكيداً للعلاقات الأخوية وللتضامن معها في ظل التحديات التي تتعرض لها".

اذاعة النور

عقدت كتلة "الوفاء للمقاومة" اجتماعها الدوري بمقرها في حارة حريك، بعد ظهر اليوم، برئاسة النائب محمد رعد ومشاركة أعضائها وأصدرت بعده بياناً، أشارت فيه إلى أنه "خلال الأيام القليلة الماضية افتقدت المقاومة الإسلامية والعالم العربي والإسلامي علماً من أعلام الدين والفكر والجهاد وأحد المؤسسين الأوائل لحزب الله سماحة العلامة الحجة الشيخ المجاهد حسين الكوراني، بعد عمر بذله راغباً في طاعة الله ورسوله والأئمة الطاهرين مدافعاً عن الأصالة في فهم الدين وأحكامه ومفاهيمه.

صوت المدى

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى "السير فوراً بالإعمار في المساحات المحررة من بلدة هونين"، قائلاً: "فلنستثمر كل أرضنا المحررة حتى آخر شبر منها، ولتكن المنازل التي سوف تشيد على المساحات المحررة من بلدة هونين شاهداً على الصمود والانتصار"، واعداً بالمساعدة في تأمين البنى التحتية من ماء وكهرباء وتشييد مدرسة فور الانتهاء من الإعمار.