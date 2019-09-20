"نداء الوطن" طلبت الرئاسة الفنلندية للاتحاد الأوروبي أمس، من لندن تقديم اقتراح اتفاق مكتوب في شأن بريكست بهدف تفادي الخروج دون اتفاق لكن لندن سارعت إلى رفض تلك المهلة التي حددتها هلسنكي في حين تأمل المحكمة البريطانية العليا إصدار قرارها بخصوص تعليق أعمال البرلمان، الخطوة المثيرة للخلافات التي قام بها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

"الشرق الأوسط" عبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن استيائه من تكلفة الإبقاء على السجن المثير للجدل بالقاعدة العسكرية الأميركية في خليج غوانتانامو في كوبا، وقال إن إدارته تدرس الأمر وتبحث عن بدائل. وجاءت تصريحات ترمب تعليقاً على تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز أول من أمس أشارت منه إلى أن تكلفة إسكان ورعاية وحراسة 40 معتقلاً في غوانتانامو تكلف الحكومة الأميركية أكثر من 540 مليون دولار في العام.

"الشرق الأوسط" رفضت باكستان السماح لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بالطيران عبر مجالها الجوي، مع تصاعد التوترات في إقليم كشمير المتنازع عليه.

"الشرق الأوسط" قتل 15 شخصاً على الأقل في تفجير شاحنة مفخخة في جنوب أفغانستان وصف بأنه أشبه بزلزال وتبنته حركة طالبان التي تضاعف هجماتها لعرقلة تنظيم الانتخابات الرئاسية في 28 أيلول.

"الشرق الأوسط" قالت منظمة الشرطة الدولية (أنتربول) الخميس إنها رصدت أكثر من 12 شخصاً يشتبه بأنهم مقاتلون في البحر المتوسط.

"الشرق الأوسط" اعتذر رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أمس، بعد نشر صورة قديمة له تظهر أنه تنكر بشكل رجل أسود في حفلة مدرسية أقيمت في عام 2001، وانتهز خصوم ترودو للانتخابات التي ستجري في 21 تشرين الأول هذه الفرصة للتشكيك في حقيقة شخصية رئيس الوزراء المنتهية ولايته والذي يقود الحملة الانتخابية.