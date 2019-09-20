"الجمهورية" استخدمت روسيا والصين أمس، حق النقض الفيتو لمنع صدور قرار عن مجلس الأمن تقدمت به ألمانيا والكويت وبلجيكا ووافقت عليه 12 دولة يفرض "وقفاً لإطلاق النار" في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا، وأفشلت الدول الأخرى مشروع قرار روسياً صينياً لهدنة تستثني "التنظيمات الإرهابية".

"الشرق الأوسط" تحدثت قناة "الإخبارية" الرسمية السورية مساء أمس، عن سماع دوي انفجارات في مدينة جرمانا جنوب دمشق وسط أنباء عن تصدي الدفاعات الجوية لهدف معادٍ.

"الشرق الأوسط" أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن كل الأطراف المعنية بالأزمة السورية توصلت إلى اتفاق على تشكيل لجنة لإعداد دستور جديد للبلاد.

"الجمهورية" اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن حل القضية الإيرانية قد لا يتم عبر الطرق السلمية، وذلك بعدما تعرضت السعودية في 14 أيلول الحالي لهجوم واسع استهدف منشأتين نفطيتين لشركة "أرامكو" العملاقة شرق البلاد.

"الجمهورية" أكد وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو أمس، أن واشنطن ترغب بـ "حل سلمي" للأزمة المتصاعدة مع إيران، في وقت حذّرت طهران من "حرب شاملة" في حال تعرّضت لضربات أميركية أو سعودية.

"الجمهورية" أعلن المتحدث باسم البنتاغون جوناثان هوفمان أمس، أن كل المؤشرات تدل على أن إيران مسؤولة عن الهجوم بشكل أو بآخر، مشيراً إلى أن واشنطن لا تريد استباق التحقيق السعودي في الهجوم.

"الجمهورية" أعلن وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان أمس أن احتمال أن يكون الحوثيون نفذوا الهجوم على "أراوكو" يفتقد إلى بعض الصدقية.

"الجمهورية" دعا وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف إلى إجراء تحقيق دقيق ونزيه في استهداف شركة "أراوكو" السعودية محذراً من مغبة توجيه اتهامات لا أساس لها بهذا الصدد. ووجهت السعودية رسالتين إلى مجلس الأمن الدولي أكدت فيهما أنها تتعامل مع ما وصفته بـ"هجوم إرهابي منظم" على منشأتين لشركة "أرامكو" وستتخذ إجراءات الرد اللازمة وفق القانون الدولي.

"الجمهورية" قال مسؤول خليجي كبير إن الطائرات المسيّرة تمثل تحدّياً ضخماً للسعودية لأنها تطير في كثير من الأحيان دون مستوى الرادار ونظراً لطول الحدود مع اليمن والعراق فإن المملكة مكشوفة جداً.

"الجمهورية" أعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس، أن نظام الدفاع الجوي في المملكة العربية السعودية الذي سيشمل منظومة "باتريوت" اخترقته عشرات الطائرات بدون طيار وصواريخ مجنحة.

"الجمهورية" توفي الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي أمس، في السعودية عن عمر ناهز 83 عاماً.

"الشرق الأوسط" دمّرت القوات البحرية لتحالف دعم الشرعية في اليمن أمس، زورقاً حوثياً مفخخاً كان على وشك تنفيذ عمل إرهابي جنوب البحر الأحمر.

"الشرق الأوسط" طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال رحلة إلى نيومكسيكو وكاليفورنيا من الدول الأوروبية أخذ السجناء الذين أسرهم خلال الحرب مع "داعش" في سوريا والعراق والذين يحملون جنسيات مختلفة، وكرر تهديده بإطلاق سراحهم إذا لم تقم الدول الأوروبية بأخذهم.