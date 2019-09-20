الأخبار/ رلى ابراهيم

تحدّثت عن اعتصام موظفي شركتي الاتصال في "ألفا" و"تاتش"، أمام وزارة الاتصالات أمس، وقالت إنّها خطوة أولى في سلسلة خطوات تصاعدية دفاعاً عن الحقوق والمكتسبات الواردة في عقد العمل الجماعي. وقابل وفد من النقابة وزير الاتصالات محمد شقير وخرج بوعود مماطلة إضافية، وتداول موظّفو "ألفا" رسالة على "واتساب" أشارت إلى أن الوزير شقير أبدى امتعاضه من الاعتصام، وأبلغ المجتمعين أنّه سيحسم هذا اليوم من رواتب المشاركين في الاعتصام. وختمت الرسالة بإعطاء النقابة والوزير مهلة حتى يوم السبت، أي موعد الاجتماع، على أن يبدأ التصعيد بدءاً من الاثنين المقبل.

الأخبار/ محمد وهبة

قال إنّه بعد نحو أسبوعين على قضية "جمّال تراست بنك" وثلاث شركات تأمين مملوكة منه إثر إدراجه على لائحة العقوبات الأميركية، نضجت تسوية المصرف من خلال التصفية الذاتية، استناداً إلى المادة 17 من القانون 110. وتعيين النائب السابق لحاكم مصرف لبنان محمد بعاصيري، للإشراف على تصفية المصرف، وتسديد الحقوق عبر بيع الموجودات وضمانة المؤسسة الوطنية لضمان الودائع، وتبقى المهمة الأبرز للمصفّي، الفصل بين الحسابات "الشرعية" و"غير الشرعية".

الأخبار/ إيلي الفرزلي

قال إنّ وزارة الطاقة تتجه إلى خصخصة قطاع التوزيع، وبحسب متابعين للملف، الوزارة ليست متحمّسة لتعديلات إضافية في مضمون المذكرة، وهي لن تقبل المزيد من التأخير قبل توقيعها. وإذا كانت ترى أنّ الإدارة الحالية لمؤسسة كهرباء لبنان تؤخر التوقيع، فإنّ مجلس الإدارة الجديد، الذي أعلنت وزيرة الطاقة أن تعيينه بات قريباً جداً، سيتكفل بالمهمة.

الديار/ ابراهيم ناصر الدين

تناول موضوع التصعيد في المنطقة وتأثيره على لبنان وقال قبل ساعات على لقاء رئيس الحكومة سعد الحريري الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في محاولة لإطلاق عجلة مؤتمر "سيدر"، وبعد ساعات من إعلان سعودي حول مساعدة لبنان مالياً، وقبل أيام من توجّه رئيس الجمهورية ميشال عون إلى نيويورك على وقع تصعيد أميركي ضد حزب الله، وفيما حقق الجيش اللبناني إنجازاً "غير مسبوق" بتفكيكه "لغز" الاعتداء الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية، لا تبدو الساحة اللبنانية بعيدة عن "سخونة" الوضع المتوتر في المنطقة في ظل محاولات بعض الدول الخليجية والعربية ممارسة "تهويل" مقصود ومبرمج عنوانه "تحييد" حزب الله عن أي تصعيد محتمل مع طهران.

الشرق / يحيى جابر

قال إنّ المملكة العربية السعودية ما زالت مقتنعة بوجوب العمل على ما يفيد لبنان وشعبه، خلال هذه المرحلة، والانكباب على معالجة الوضعين الاقتصادي والمالي، وتالياً الوضع الاجتماعي والمعيشي. وإنّ الكرة في ملعب الحكومة اللبنانية مجتمعةً، وقد كانت زيارة الرئيس الحريري للرياض، رسالة بالغة الدلالة، وقد جاءت بدعوة سعودية رسمية، كي لا يبقى لبنان رهينة بيد هذا الفريق أو ذاك، أو هذه الدولة أو تلك.

النهار/ سمير تويني

عرض للزيارة التي يقوم بها رئيس الحكومة سعد الحريري إلى العاصمة الفرنسية ولقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وسيعرض الرئيس الحريري الوضع الاقتصادي والخطوات التي أحرزتها الحكومة من أجل مكافحة الفساد وتعزيز إجراءات الشفافية التي حددها مؤتمر سيدر.

وختم بالقول إن باريس تقوم باستمرار باتصالات مع الأطراف واللاعبين الإقليميين لتأمين الاستقرار الداخل والمحافظة على المظلة الدولية التي تحمي لبنان وسيشدد ماكرون أمام الحريري على ضرورة حماية لبنان من خلال تعزيز الدولة اللبنانية القوية، والتزام سياسة النأي بالنفس عن النزاعات الإقليمية.

النهار/ رضوان عقيل

كتب عن اقتراح قانون الانتخاب الذي قدمته كتلة التنمية والتحرير والذي يقوم على النسبية ولبنان محافظة واحدة على مختلف الكتل.ولفت إلى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري يرفع هذه المرة آذان الانتخاب السياسي مبكراً على مختلف الأفرقاء بعد تجربة برلمانية طويلة له في هذا الحقل ليوصل بعض الرسائل وكأنه يقول للبنانيين: إذا أردتم بلداً حقيقياً ومتماسكاً وتعزز القواعد الشعبية قياداتها وممثليها لا بد من اتباع جملة من الإصلاحات والأفكار في قانون الانتخاب والسير في مندرجات اتفاق الطائف.