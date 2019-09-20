The Washington Post

إيران تحذر الولايات المتحدة من "حرب شاملة" إذا تعرضت لهجوم

حذر وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، من اندلاع حرب شاملة في حال تعرض بلاده لضربة من الولايات المتحدة أو السعودية، معتبراً أن المملكة ستكون مضطرة للقتال حتى آخر جندي أميركي.

وأشار ظريف في مقابلة مع شبكة "CNN" الأمريكية إلى أن بلاده لا علاقة لها بهجوم آرامكو، موضحاً: "أعرف أن الحوثيين أصدروا بيانًا تبنوا فيه العملية".

ورداً على سؤال حول تداعيات أي ضربة أميركية أو سعودية محتملة على إيران، قال ظريف إن ذلك سيؤدي إلى اندلاع "حرب شاملة"، مشيراً إلى أن المملكة "ستكون مضطرة للقتال حتى آخر جندي أميركي".

وتابع: "أود الإدلاء بتصريح جدي للغاية، لا نريد الانخراط في أي نزاع عسكري، لكننا لن نتردد في الدفاع عن أراضينا".

Hareetz

تعرّض عدة أشخاص لإطلاق النار في شوارع واشنطن العاصمة

قُتل شخص واحد وأصيب 5 آخرون بجروح جراء إطلاق نار فجر اليوم الجمعة في العاصمة الأميركية واشنطن.

وقال المسؤول في شرطة واشنطن، ستيوارت إمرمان، في تصريحات لوسائل إعلام محلية إن 6 أشخاص وُجدوا مصابين بإطلاق أعيرة نارية، أحدهم كان قد فارق الحياة.

ونشرت شركة "ABC" صوراً على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لسيارات الإسعاف التي نقلت الضحايا من مكان الحادث. وقالت إن هناك استجابة "ضخمة" من الشرطة عند تقاطع شارعي 14 وكولومبيا شمال وسط المدينة.

روسيا اليوم

مجلس الأمن يفشل في تبني أي قرار حول إدلب

فشل مجلس الأمن الدولي في تبني أي قرار بشأن الوضع في إدلب بسوريا، حيث فرضت روسيا والصين الفيتو على مشروع قدمته بلجيكا وألمانيا والكويت ورفضت الدول الغربية مشروع موسكو وبكين.

وفي كلمة أمام أعضاء المجلس، انتقد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، مشروع القرار البلجيكي حول "وقف إطلاق النار وتحسين الأوضاع الإنسانية في إدلب"، قائلاً إن وظيفته (مشروع القرار) هي تحميل روسيا المسؤولية عن سقوط ضحايا بين المدنيين في إدلب و"إنقاذ الإرهابيين من الهزيمة النهائية".

وأوضح الدبلوماسي الروسي: "للأسف، يتضح من محتوى المشروع وسير العمل على صياغته، أن الهدف الحقيقي لزملائنا هو إنقاذ الإرهابيين الدوليين المتحصنين في إدلب من الهزيمة النهائية وتقديم روسيا وسوريا على أنهما مسؤولتان عما يحدث في إدلب". وتابع: "كان تجاهل أصحاب المشروع لضرورة مكافحة الإرهاب نقطة فاصلة لا تسمح لنا بدعم المشروع الموضوع نصب أعيننا".