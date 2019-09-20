الوكالة الوطنية للإعلام

بري: فلنستثمر كل أرضنا المحررة حتى آخر شبر منها ولا يجوز أن تكون الجنسية اللبنانية وقفاً على الأغنياء

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى "السير فوراً بالإعمار في المساحات المحررة من بلدة هونين"، قائلاً: "فلنستثمر كل أرضنا المحررة حتى آخر شبر منها، ولتكن المنازل التي سوف تشيد على المساحات المحررة من بلدة هونين شاهداً على الصمود والانتصار"، واعداً بالمساعدة في تأمين البنى التحتية من ماء وكهرباء وتشييد مدرسة فور الانتهاء من الإعمار. تحدث بري خلال استقباله في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس وأعضاء جمعية هونين الخيرية مع وفد من أبناء البلدة وفاعليتها في حضور عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب محمد خواجة وعضو مجلس بلدية بيروت فادي شحرور وفي موضوع إعادة الجنسية لمن سقطت أسماؤهم سهواً، وعد بري بمتابعة الملف إلى النهاية لإعادة الجنسية لمن يستحق، مؤكداً أنه "من غير الجائز أن تكون الجنسية اللبنانية وقفاً على الأغنياء في حين يحرم المئات ممن يستحقونها وفقاً للقانون.

وكالة الأناضول

"التحالف العربي": إحباط "عمل إرهابي" حوثي جنوبي البحر الأحمر

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، تدمير زورق مفخخ أطلقه الحوثيون عن بُعد، في محاولة لتنفيذ عمل "إرهابي وشيك"، جنوبي البحر الأحمر. وقال التحالف، في بيان، إن "منظومة القوات البحرية للتحالف رصدت محاولة حوثية بالقيام بعمل عدائي وإرهابي وشيك بجنوب البحر الأحمر باستخدام زورق مفخخ ومسير عن بعد". وأشار إلى أن الحوثيين أطلقوا الزورق "من محافظة الحديدة (غربي اليمن) وأعلن البيان، تدمير الزورق المفخخ، الذي اعتبر أنه يمثل تهديداً للأمن الإقليمي والدولي وتهديداً لطرق المواصلات البحرية والتجارة العالمية.

وكالة أنباء رويترز

موديز: عودة إنتاج النفط السعودي سريعاً تظهر درجة عالية من الصمود.

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إن قدرة السعودية على استعادة إنتاج النفط سريعاً، بعد الهجوم على منشآت نفطية لها في مطلع الأسبوع، ستُظهر درجة عالية من الصمود في مواجهة صدمات ضارة جداً محتملة وقال وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان إن المملكة ستستعيد فاقد إنتاجها النفطي بنهاية أيلول. وأدى الهجوم على منشأتين تابعتين لشركة أرامكو السعودية المملوكة للدولة في بقيق وخريص، بما في ذلك أكبر معمل لمعالجة النفط في العالم، إلى توقف إنتاج 5.7 مليون برميل يومياً.

وكالة أنباء شينخوا

مبعوث روسي: المتمردون الجهاديون انتهكوا أحدث هدنة في إدلب

قال مبعوث روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبنزيا إن المتمردين الجهاديين انتهكوا الهدنة الأحدث لوقف إطلاق النار في إدلب بسوريا. وفي مؤتمر صحفي، صرح نيبينزيا "لدينا الآن وقف لإطلاق النار في إدلب انتهكه الجهاديون. في كل مرة يحدث فيها انتهاك لوقف إطلاق النار، يكون بمبادرة من المتمردين." كما أشار إلى أن العديد من المقاتلين في إدلب إرهابيون أجانب، الأمر الذي أدى إلى تعقيد الوضع. وعلى صعيد آخر، حذر المبعوث الروسي من التسرع في التوصل إلى استنتاجات بشأن هجمات الطائرات بدون طيار التي استهدفت المنشآت النفطية في السعودية. وقال "يجب ألا نتسرع في الاستنتاجات لأن هناك تقارير متضاربة بشأن من فعل ذلك. ليس لدينا صورة واضحة."

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

رغم الخلاف المستعر بينهما... الرئيس الإسرائيلي يجمع نتنياهو بغانتس.

على الرغم من الخلاف المستعر بينهما، جمع الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، بين بنيامين نتنياهو وبيني غانتس

وذكر الموقع الإلكتروني العبري "ديبكا"، أن الرئيس ريفلين نجح في الجمع بين بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة تسيير الأعمال الحالي، وغريمه التقليدي، الجنرال بيني غانتس، رئيس حزب "أزرق أبيض".