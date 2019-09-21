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لبنانياً خطف تحرك الرئيس الحريري بين الرياض وباريس الأضواء، خصوصاً اجتماعه مع الرئيس ماكرون وإعلانه عن الدعم الفرنسي للبنان.

المنار

في قضية العملاء ليس هناك فصيل مقاوم يساوم في السياسية على قضية محاكمتهم، جزم السيد، وصرخة الأسرى المحررين وأهاليهم في قضية العميل عامر الفاخوري صادقة وطبيعية ويجب أن يتفهمها ويتقبلها أي أحد لديه ملاحظة أو تحسس، فصرختهم كانت مهمة جداً ليس من أجل توقيف العميل فقط بل من أجل تصحيح مسار خطير ومنحرف بالتعاطي مع العملاء.

nbn

من إصلاح المعادلة الاقتصادية إلى المعادلة الأمنية أعلن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله رفض أي معادلات أو قواعد اشتباك جديدة، مؤكداً بالحق في مواجهة المسيرات الإسرائيلية المعادية.

mtv

يوم منتظر ومهم ودقيق، فرئيس الحكومة سعد الحريري يجري في باريس مباحثات صعبة بهدف الوصول إلى ترجمة عملية لالتزامات سيدر 1 التي تحولت وعوداً، حتى الآن لا محصلة نهائية للزيارة، ولا أمور منجزة أو محققة، اعتبار إن الزيارة لم تنته، وبالتالي فإن نتائجها لم تتظهر بعد.

NTV

كل المؤشرات ومعها تقارير لصحف أميركية كانت تؤكد أن سيد البيت الأبيض ليس مستعدا ليوم أسود، وهو ملتزم عدم إطلاق النار أو فض قواعد الاشتباك في المنطقة، لأن أي طلقة من شأنها أن ترفع أسعار النفط وتخفض أسهم ترامب في الانتخابات وتضع الاقتصاد العالمي رهينة في يد الرد الإيراني.

المستقبل

لا شيء.

OTV

عما وصف بالمفاجأة الفرنسية العسكرية للبنان، فأوضح الحريري أنها ليست قرضاً جديداً، وقال: في مؤتمر روما كان هناك دعم للجيش اللبناني، ولدينا برنامج بنحو مليار دولار لتجهيز الجيش اللبناني، وإذا أردنا أن نصرف هذا المبلغ فإنه سيكلفنا نحو 14 أو 15% فوائد لكي نسلح أنفسنا بالبواخر التي نحتاج إليها للحماية، لكوننا نعمل على موضوع استخراج النفط والغاز في البحر، وأضاف: من هذا المنطلق، نتفاوض اليوم مع الدولة الفرنسية للحصول على هذا القرض الممتد على مدى 10 أو 15 سنة، للتمكن من شراء البواخر.

LBC

الدولة في الخارج بين باريس ونيويورك، رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في نيويورك بعد غد الأحد، مترئساً وفد لبنان إلى اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، على أن ينضم إلى الوفد وزير الخارجية جبران باسيل الموجود في أميركا في مؤتمر الطاقة الاغترابية، وكانت له كلمة في افتتاحه هذا المساء.

الميادين

أعلنت وزارة ​الخارجية الروسية​ تعليقاً على التحالف الأميركي في منطقة الخليج إن "تصرفات ​واشنطن​ لن تجلب الاستقرار إلى المنطقة".

الجزيرة

دعا الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس،​ ​المجتمع الدولي​ إلى "التحلي بأعصاب حديدية بغية تفادي اندلاع حرب مدمرة في ​الخليج​، على خلفية التوتر الإقليمي المتصاعد"، معرباً عن "قلق المنظمة ​العالمية البالغ إزاء مستجدات الوضع في منطقة الخليج"، مشيراً إلى أن "​الأمم المتحدة​ قد أرسلت خبيرين لفحص حطام ​الصواريخ​ والطائرات المسيرة التي استهدفت آواخر الأسبوع الماضي معملين لشركة "​أرامكو​" ​السعودية​ وتحديد منشئها".

العربية

كشف مسؤول تنفيذي في شركة "​أرامكو​" ​السعودية​ عن "معلومات جديدة عن الهجوم الذي استهدف منشآت نفطية في السعودية السبت الماضي"، موضحاً أن "الهجوم على منشأة خريص ​النفط​ية استهدف 4 مواقع في مصانع إنتاج النفط".