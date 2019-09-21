لبنان الحر

اعتبر رئيس ​الحكومة​ الأسبق ​نجيب ميقاتي​ أن "بدء البحث في موازنة العام 2020 والتأكيدات بشأن سلامة الاجراءات المالية والنقدية ووضع السندات اللبنانية، هي مؤشرات إيجابية لكنها غير كافية، ما لم تترافق مع بحث جدي لمعالجة مكامن الهدر و​الفساد​، ووقف النزف في القطاعات الأساسية لا سيّما منها قطاع الكهرباء".

صوت لبنان

أشار وزير ​السياحة​ أواديس كيدانيان، إلى أن كافة المؤشرات والأرقام تؤكد أنه يمكننا التقدم في مجال السياحة إذا ما تعاونا كوزارة وسياسيين وإعلام ومنظمات، مضيفاً:" بالرغم من كل الظروف لدينا نمو بنسبة 7%...الأرقام خلال الأشهر الـ9 الأخيرة مشجّعة وسجّلنا توافد 1441000 سائح".

radio orient

أكد رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ في تصريح له بعد لقائه وزير ​المال​ الفرنسي برونو لومير، بحضور بيار دوكان والسفير الفرنسي في ​لبنان​ برونو فوشيه إن "لبنان لا يزال محطة أساسية للاستثمار في الداخل وفي محيطه".

اذاعة النور

لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم ‏إلى أنه "مع بداية العام الدراسي واقتراب موسم الشتاء والأعباء التي يتطلباها ومع الظروف الاقتصادية ‏والاجتماعية، نأمل من الحكومة أن تأخذ بعين الاعتبار واقع الناس المزري لتعمل على التخفيف من ‏متطلبات الموسم من خلال بعض الإجراءات الضرورية، إما بدعم محدود لمادة المازوت للقرى الجبلية ‏المرتفعة أو بإعفاء طلاب المدارس الرسمية من رسم التسجيل وهذا ما كان يحصل في المراحل ‏السابقة".‏

صوت المدى

استقبل المدير العام للأمن العام ​اللواء عباس إبراهيم​، السفير الجديد للاتحاد الأوروبي في ​لبنان​ رالف طرّاف يرافقه وفد من الاتحاد في زيارة تعارف وجرى بحث في الأوضاع العامة والتعاون القائم بين ​الأمن العام​ و​الاتحاد الأوروبي.​