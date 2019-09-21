- En
- Fr
- عربي
لبنان الحر
اعتبر رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي أن "بدء البحث في موازنة العام 2020 والتأكيدات بشأن سلامة الاجراءات المالية والنقدية ووضع السندات اللبنانية، هي مؤشرات إيجابية لكنها غير كافية، ما لم تترافق مع بحث جدي لمعالجة مكامن الهدر والفساد، ووقف النزف في القطاعات الأساسية لا سيّما منها قطاع الكهرباء".
صوت لبنان
أشار وزير السياحة أواديس كيدانيان، إلى أن كافة المؤشرات والأرقام تؤكد أنه يمكننا التقدم في مجال السياحة إذا ما تعاونا كوزارة وسياسيين وإعلام ومنظمات، مضيفاً:" بالرغم من كل الظروف لدينا نمو بنسبة 7%...الأرقام خلال الأشهر الـ9 الأخيرة مشجّعة وسجّلنا توافد 1441000 سائح".
radio orient
أكد رئيس الحكومة سعد الحريري في تصريح له بعد لقائه وزير المال الفرنسي برونو لومير، بحضور بيار دوكان والسفير الفرنسي في لبنان برونو فوشيه إن "لبنان لا يزال محطة أساسية للاستثمار في الداخل وفي محيطه".
اذاعة النور
لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم إلى أنه "مع بداية العام الدراسي واقتراب موسم الشتاء والأعباء التي يتطلباها ومع الظروف الاقتصادية والاجتماعية، نأمل من الحكومة أن تأخذ بعين الاعتبار واقع الناس المزري لتعمل على التخفيف من متطلبات الموسم من خلال بعض الإجراءات الضرورية، إما بدعم محدود لمادة المازوت للقرى الجبلية المرتفعة أو بإعفاء طلاب المدارس الرسمية من رسم التسجيل وهذا ما كان يحصل في المراحل السابقة".
صوت المدى
استقبل المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، السفير الجديد للاتحاد الأوروبي في لبنان رالف طرّاف يرافقه وفد من الاتحاد في زيارة تعارف وجرى بحث في الأوضاع العامة والتعاون القائم بين الأمن العام والاتحاد الأوروبي.