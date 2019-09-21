النهار/ رضوان عقيل

رأى أن موازنة 2020 وكل المشاريع المالية والاقتصادية المتعلقة بمؤتمر "سيدر" باتت تحت مجهر السفارات والوفود الدبلوماسية الغربية التي تحضر إلى لبنان والتي تدقق في كل خطوة تقدم عليها الحكومة، بعدما وجدوا أن المرض الاقتصادي الذي تعانيه مؤسسات الدولة نتيجة الفساد المستشري.

ونقل عن دبلوماسي أميركي قوله أن بلاده لا تنظر بعين الاطمئنان إلى المسار الاقتصادي في لبنان وطريقة مقاربة الحكومة للموازنة العامة.

الجمهورية/ طارق ترشيشي

نقل عن ديبلوماسي خبير في السياسة الخارجية الأميركية قوله أن المنطقة تقف على أبواب مرحلة من المفاوضات لانتاج تسويات للأزمات التي تقصف بها، ولكنها ستشهد من حين إلى آخر احداثاً ومناوشات يراد منها رفع سقوف المواقف في المفاوضات، على اصحابها يحققون المكاسب التي يطمحون إليها ضمن تلك التسويات.

الشرق / يحي جابر

قال أن لبنان أمام استحقاقات ليست سهلة، وهو في مطلق الاحوال، لن يستسلم للامر الواقع، خصوصاً وقد أكدت معلومات ان لقاءات الرئيس الحريري مع القيادات الفرنسية وفي مقدمها الرئيس ايمانويل ماكرون، لم تقتصر فقط على "سيدر"، بل هي تناولت جملة اصلاحات، والعديد من التطورات الاخيرة، على المستويات الدولية والاقليمية كما والداخلية اللبنانية، وعلى وجه الخصوص الاصلاحات المطلوبة والاعتداءات والخروقات الاسرائيلية، وتعطيل ترسيم الحدود البرية والبحرية ومنع لبنان من الافادة من ثرواته النفطية، مع تأكيد التزام لبنان بالقرارات الدولية وفي مقدمها القرار 1701.