روسيا اليوم

هل تتمكن منظومات الدفاع الصاروخية "إس-400" من صد الدرونات؟ ولم عجزت "باتريوت" عن ذلك؟

سؤال يلقي أيضا بظلال من الشك على نظرية ما إذا كان استهداف المنشآت النفطية السعودية قد تم بصواريخ مجنّحة. إن منظومة الدفاع الصاروخية "إس-400" لا تتمكن من صد هجمات الدرونات، فهذه المنظومة غير مصممة لذلك، وإنما مصممة لصد هجمات المقاتلات والصواريخ بأنواعها، الباليستية، والمجنحة، وغيرها، بما في ذلك الرؤوس النووية. إنها نفس المهمة التي تقوم بها منظومة الدفاع الصاروخية "إس-300"، ومنظومة الدفاع الصاروخية الأمريكية "باتريوت". إلا أن منظومة الدفاع الصاروخية الأحدث "إس-400" تفوق منظومة "إس-300" من حيث مدى الإطلاق وارتفاع تدمير الأهداف بمرتين، وتفوق نظيراتها الأمريكية "باتريوت باك 1" PAC-1، و"باتريوت باك 3" PAC-3 بـ 5-9 مرات. بمعنى أن مدى إصابة الطائرات بالنسبة لـ إس-400 يبلغ 400 كلم (ومن هنا جاءت التسمية)، أما نفس المدى بالنسبة لمنظومات "باتريوت باك 3" هو 80 كلم. ويصل ارتفاع إصابة الأهداف لـ "إس-400" 185 كلم، وتتمكن من إصابة أقمار التجسس المعادية، بينما نفس الارتفاع لـ "باتريوت باك 3" هو 20 كلم.

روسيا اليوم

بعد اجتماع مع نتنياهو.. مبعوث ترامب يمتنع عن لقاء غانتس

امتنع جيسون غرينبلات، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المتواجد حالياً في إسرائيل، عن لقاء بيني غانتس، رئيس تحالف "أزرق أبيض" الوسطي الفائز بانتخابات الكنيست. ورغم تقارير إعلامية تحدثت عن أن غرينبلات الذي اجتمع في القدس برئيس الوزراء المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، قد يلتقي غانتس في وقت لاحق من اليوم، أعلن مكتب رئيس "أزرق أبيض" أنه لم يتلق دعوة لعقد مثل هذا الاجتماع. وقال متحدث بامس غانتس، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل": "سيسعدنا لقاء (غرينبلات) عندما ستتاح الفرصة ولم يدل غرينبلات ونتنياهو بتصريحات إلى الصحفيين في أعقاب الاجتماع الذي عقد بينهما في مقر إقامة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بحضور السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة، رون ديرمر، والسفير الأمريكي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، ومن المرجح أن الاجتماع ركز على خطة السلام الأمريكية بين الإسرائيليين والفلسطينيين المعروفة إعلامياً بـ"صفقة القرن"، والتي تعهدت واشنطن بنشر شقها السياسي عقب انتخابات الكنيست التي جرت في إسرائيل الثلاثاء الماضي.