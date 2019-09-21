الوكالة الوطنية للإعلام

بو صعب بدأ زيارة لأرمينيا والتقى وزيري الدفاع والخارجية: التحديات على حدودنا بلدينا سبب كي نتعاون أمنياً

لبى وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب دعوة لزيارة أرمينيا، استهلها بلقاء نظيره الأرميني تافيد تونويان. بعد اللقاء، عقد مؤتمر صحافي مشترك، قال فيه بو صعب: "نحن وأرمينيا نعاني من المشاكل والتحديات نفسها على حدودنا، فإسرائيل تعتدي على أرضنا بشكل مستمر وتخرق القرارات الدولية وأهمها القرار 1701 تكراراً ومراراً وقد اعتدت علينا منذ فترة وجيزة وأرسلت طائرتين مسيرتين إلى بيروت واحدة انفجرت وأخرى تم حجزها. وكذلك أرمينيا تعاني من خرق حدودها وأرضها بطائرات مسيرة من أذربجيان، وهذا سبب إضافي كي نتعاون أمنياً عبر تبادل معلومات أمنية واستخباراتية". أضاف: "نشكر أرمينيا على مشاركتها في القوات الدولية في لبنان، وهذا يؤكد أن لبنان مهم بالنسبة إليكم، كما نحن نشعر أيضا تجاه أرمينيا. شكراً على مشاركتكم الإنسانية والطبية في سوريا، فأنتم تلعبون بذلك دورا إيجابياً وسليماً في الحرب وهذا يشكل مثالاً للشباب والجيل الجديد في العالم".بعد المؤتمر غرس بو صعب شجرة باسمه في حديقة وزارة الدفاع.

وكالة الأناضول

وكالة الأناضول تدعو الوكالات الأوربية للاهتمام بالمأساة الإنسانية في سوريا

دعت وكالة الأناضول، وكالات الأنباء الأوروبية إلى إيلاء اهتمام أكبر بالمأساة الإنسانية في سوريا. جاء ذلك على لسان نائب المدير العالم لوكالة الأناضول رئيس التحرير متين موطان أوغلو، في اجتماع الجمعية العامة لـ "اتحاد وكالات الأنباء الأوروبية" (EANA)، بالعاصمة التشيكية براغ. وأشار موطان أوغلو في الاجتماع إلى تعرض محافظة إدلب السورية، في الفترة الأخيرة، لقصف عنيف من قبل قوات النظام، مبيناً أن المنطقة قد تشهد موجة هجرة كبيرة. وشدد على أن الإعلام الأوروبي لا يعطي الاهتمام اللازم لنزوح عشرات الآلاف من المدنيين من مناطقهم جراء هجمات النظام السوري. وأضاف موطان أوغلو أنه في حال عدم إبداء المجتمع الدولي الحساسية اللازمة (حيال المأساة في سوريا)، فإن تدفق اللاجئين المحتمل سينعكس على تركيا وعلى كامل أوروبا.

وكالة أنباء رويترز

تلفزيون: حركة الحوثي تقول إنها ستوقف استهداف السعودية إذا قام الطرف الآخر بالمثل

نقلت قناة المسيرة التابعة لحركة الحوثي اليمنية، عن مسؤول في الحركة قوله إن الحوثيين سيتوقفون عن استهداف السعودية بهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة إذا أعلن أعداؤها الذين يستهدفون اليمن وقف هجماتهم. وقال مهدي المشاط رئيس المكتب السياسي للحوثيين إن الحركة تحتفظ لنفسها بحق الرد إذا تجاهل الطرف الآخر تلك المبادرة وأضاف أن ”استمرار الحرب لن يكون في مصلحة أحد“.

وكالة أنباء شينخوا

مبعوث أميركي يبدأ اجتماعات في إسرائيل بعد انتخاباتها البرلمانية غير الحاسمة

بدأ المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، اجتماعات في إسرائيل التي شهدت هذا الأسبوع انتخابات برلمانية لم تسفر عن فوز حاسم لأحد الأحزاب المتنافسة. وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة، أن غرينبلات اجتمع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي زعيم حزب الليكود الحاكم بنيامين نتنياهو في القدس بحضور السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان والسفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة رون ديرمر. ومن المتوقع أن يلتقي غرينبلات كذلك برئيس حزب (كاحول لفان/ أزرق أبيض) بيني غانتس الذي حصل على أعلى عدد من المقاعد في الانتخابات البرلمانية التي جرت الثلاثاء الماضي. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن زيارة غرينبلات تأتي في ظل رغبة الإدارة الأمريكية الإعلان عن "صفقة القرن" لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي قريباً كما كانت قد أعلنت في السابق وأنها تريد أن تتأكد من وجود حكومة في إسرائيل قادرة على التعاطي معها ودفعها قدماً. وقال محللون إسرائيليون إن الإدارة الأمريكية لم تصرح بموقفها علانية لكنها تفضل رؤية حكومة وحدة واسعة في إسرائيل تجمع الحزبين الرئيسين أبيض أزرق والليكود، بدلاً من حكومة يمين ضيقة قد تعطل تنفيذ الخطة التي عملت عليها الإدارة الامريكية فترة طويلة.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

قائد الجيش الإيراني يحذّر إسرائيل من التدخل عسكرياً في منطقة الخليج

هدد القائد العام للجيش الإيراني، اللواء عبد الرحيم موسوي، إسرائيل من مغبة التدخل والمشاركة العسكرية في منطقة الخليج وبحر عمان .قال موسوي في تصريح لوكالة "فارس" الإيرانية، "إذا ارتكب الكيان الصهيوني أي خطأ فإن عمره سوف يتقلص إلى أقل من 25 سنة". وأضاف القائد العام للجيش الإيراني: "أستبعد أن يكون الكيان الإسرائيلي لديه الجرأة على الحضور إلى الخليج وبحر عمان". وتابع موسوي: "أي طائرة نشعر أنها سوف تشكل تهديد لنا أو مصدر اعتداء وتريد أن تعبر من حدودنا سوف نتعامل معها بشكل قاطع ونسقطها".