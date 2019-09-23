الشرق 17 / 9 / 2019

علامات في الجسم قد يدل وجودها على الإصابة بسرطان الدم

يعرف سرطان الدم بانه من أخطر أنواع السرطان التي تصيب الإنسان، حيث ان الكثير من المصابين به لا يتمكنون من اكتشافه في وقت مبكر لانه قد لا يظهر اي اعراض حتى تفشي المرض.

أشكال مختلفة من سرطان الدم، بعضها يزداد سواء ويجعل الشخص يشعر بالمرض فجأة فيما يمكن ان يستغرق البعض الآخر سنوات طويلة لتظهر الاعراض، وتحدث معظم علامات سرطان الدم لان خلاياه تمنع خلايا الدم السليمة من النمو والعمل بشكل طبيعي، وفقا للبروفيسور ستيفن ماكينون، استشاري امراض الدم في مركز الرعاية الصحية. ومن بين أكثر اعراض سرطان الدم شيوعاً هو وجود ورم في الرقبة يشار اليه ايضا باسم الغداد الليمفاوية غير المؤلمة. ويمكن ان تتأثر الغداد الليمفاوية في الابطين ولاربية بهذه الطريقة. وتشمل الاعراض الشائعة الاخرى السعال او آلام في الصدر، والحمى او الإرتعاش، والإصابات المتكررة بالعدوى، وأيضا ظهور حكة او طفح جلدي، بالاضافة الى فقدان الشهية والغثيان وفرط التعرق الليلي.

الجمهورية 18 / 9 / 2019

الإغماء عند رؤية الدم شائع عند النساء

إن كنت واحدة من بين الذين يصابون بالإغماء عند جرح إصبعك بالسكين مثلاً وسيلان الدم منه، إذاً أنت تعانين رهاب الدم، الحقن أو الأذية. عند مواجهة خوف ما، وفي هذه الحالة عند رؤية الدماء، يفسّر العلماء أنّ جسدك يميل إلى التصرّف سريعاً، وترتفع ضربات قلبك وضغطك بسرعة. وبالتالي، عند انخفاض ضغط الدم بشكل فجائي، يخفّ تدفّق الدم إلى الدماغ ما يودّي إلى الإغماء بشكل لا إرادي. وعلى رغم غياب أيّ تفسير واضح وسبب حقيقي خلف الإغماء عند رؤية الدماء، إلاّ أنّ هذا الرهاب مرتبط بالوراثة، وسببه عامل نفسي وليس صحياً. يعتقد بعض الباحثين أنّ الإغماء عند رؤية الدماء يعتبر من المخلّفات التطورية لغريزة ادّعاء الموت عند وجود خطر ما، بينما يقول آخرون انه عندما تعرّض أسلافنا لطعنة رمح أو جرح أسد، منذ مئات السنين، كان يساعدهم انخفاض ضغط الدم ربما في التقليل من خسارة الدم للحد الأدنى، ويضمن نجاتهم المستقبلية.

18 / 9 / 2019

الجيش الفرنسي يتجهّز بـ 56 ميكروروبوتاً دقيقاً

في 26 آب، طلبت المديرية العامة للتسلّح 56 روبوتاً صغيراً من نوع nerva من شركة nexter كجزء من برنامج العقرب لتحديث القوات البرية الفرنسية، قادرة على اكتشاف المنطقة بتكتّم وبشكل مستقل، والمراقبة من دون أن يتمّ رصدها والتدخّل عبر جهاز متفجر... ثلاثة نماذج ستكون متوفّرة من هذا الجهاز: أوّلها nerva-s الذي لا يتعدّى وزنه الـ 3 كلغ، وهو قادر على التحرّك من الجهتين الخلفيّة والأمامية في أماكن ضيّقة وفي الداخل أو في الخارج. وتبلّغت وزارة القوات المسلّحة إنّه قادر على تخطّي العقبات. ثانيها، جهاز nerva-lg، الذي يزن 5 كلغ يمكن تجهيزه بإضافات تخوّله رسم الخرائط أو المراقبة، كما يمكنه تسلّق السلالم. وثالثها، جهاز nerva-xx/cameleonLG، وتصنّعه شركة ACE، ويزن 12 كلغ وسيكون مجهّزاً بذراع مفصلية. وقالت الوزارة، إنّ هذه الروبوتات المصغّرة، المجهّزة بكاميرات تصوير في الليل والنهار ومزوّدة بمايكروفون، وتبلغ حوالي 30 سنتيمتراً طولاً و15 سنتيمتراً ارتفاعاً، تسمح للمقاتلين من وحدات الهندسة والمشاة بجمع المعلومات الاستخبارية عن بعد.

19 / 9 / 2019

عادات يومية تضّر بالصحّة العقلية

حذّر خبراء موقع" ميرور" من مجموعة عادات وأمور تؤدي دوراً كبيراً على الصحّة العقلية، وتحديداً:

أولاً: وجد العلماء أنّ تناول جرعة واحدة متواصلة من المضادات الحيوية يمكن أن يزيد من خطر الاكتئاب والقلق بنحو الربع.

ثانياً: أظهّر باحثون سويديون أنّ النساء اللواتي يقضين ساعات طويلة أملم شاشة الكمبيوتر أو باسنخدام هواتفهنّ ( نحو 150ساعة في الاسبوع) أبلغن عن إصابتهنّ بالاكتئاب بمعدل أعلى، ربما بسبب الحرمان من النوم وعدم التواصل المباشر مع الآخرين.

ثالثاً: أشارت دراسة أجريت في جامعة "كوليدج لندن" إلى أنّ الذين يتناولون كميات قليلة من الفاكهة والخضار الطازجة هم أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب. وتساعد المستويات العالية من مضادات الأكسدة الموجودة في المنتجات الطازجة، على منع تلف جذري في الخلايا. بما في ذلك تلك الموجودة في الدماغ.

رابعاً: أكدت الدراسات وجود صلة بين انخفاض استهلاك السمك وزيادة معدل الاكتئاب. ويقال إن الأحماض الدهنية غير المشبّعة في السمك تعمل بمثابة عامل هام لاستقرار المزاج.

خامساً: كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة كوبنهاغن تضمّنت أكثر من مليون امرأة. أن هناك صلة واضحة بين وسائل منع الحمل الهورمونية والتشخيصات اللاحقة للاكتئاب.

سادساً: توصّل خبراء الى أنّ الإفراط في المشروبات الغنية بالكافيين يمكن أن يؤدي إلى اجهاد العقل، ما يحفّز إنتاج الأدرينالين وعلى المدى االطويل أو يمكن أن يعاني المستهلكون القلق المزمن، ونوبات الهلع، وانخفاض المزاج، والأرق، وزيادة الوزن المرتبط بالتوتر.

19 / 9 / 2019

متى تهدّد الرياضة صحّة العظام؟

قالت دراسة جديدة اجرتها جامعة نورث كارولينا إن ممارسة النشاط البدني أثناء تقييد كمية الطعام المستهلكة قد تكون سيئة بالنسبة لصحّة العظام.

وخضعت فئران التجارب لنظام غذائي مقيّد، مع نشاط روتيني لمدة 6 أسابيع وهو ما جعل القوارض تفقد الوزن، إلا أنه في الوقت الذي كان يعتقد الباحثون أنّ هذا الأمر سيعود بالفائدة على العظام. فوجئوا بأنّ حجم عظام القوارض تقلص بنسبة 20 في المئة، من خلال عمليات التصوير بالرنين المغناطيسي ثلاثي الأبعاد لعظام الفخد لديها.

النهار 20 / 9 / 2019

نصف الأورا م في الدماغ حميدة...فهل تتشابه أعراضها مع الخبيثة؟

ثمّة أنواع عدّة من أورام الدماغ الحميدة لكن منها ما هو أكثر شيوعاً:

Schwannome-: في هذه الحالة، تبدو الأعراض مختلفة عما يحصل في باقي الحالات حيث يلاحظ طنين في الأذن وتراجع في حاسة السمع.

Meningiome : يمكن أن يظهر هذا النوع من الأورام في أي موضع في الدماغ وفي شكل خاص على الغشاء.

Tumeur Pituitaire : عندما تتزايد إفرازات الغدّة النخامية في الرأس وقد تؤثّر على النظر.

صحيح أنّه في معظم الحالات لا تظهر أعراض واضحة للأورام الحميدة في الدماغ. لكن في حالات ظهور أعراض لها بحسب موضعها في الدماغ، تتشابه تلك الأعراض مع تلك المرافقة لسرطان الدماغ، أماّ تلك الأكثر شيوعا فهي: ألم جديد في الرأس، خصوصا في الصباح يترافق مع غثيان، ضعف في الذّراع أو القدم حسب موضع الورم، التعرّض إلى نوبة صرع نتيجة ورم حميد موجود في الدّماغ من فترة طويلة نسبيّاً. ويلاحظ لدى البعض تغيّر في الشّخصيّة.

الديار20 / 9 / 2019

لن تصدّقوا تأثير الهاتف الخليوي في العمود الفقري

وجد الباحثون أنّ انحناء الرأس 15 درجة يحمل ذلك العمود ما لا يقل عن 12 كيلوغراماً وأنّ الإنحناء بدرجة 30 يعني أنّه يحمل ضعف هذا الوزن. وأشارت دراسة نشرت نتائجها في دوريّة "International Surgical technology" إلى أنّ هذه الوضعيّة قد تلحق الضرر المؤقّت أو المزمن في بالعمود الفقري. وأشار الطبيب كينيث هانسراج المشرف على الدراسة إلى أنّ هذا لا يسبب ألم الرّقبة فقط، بل يؤثّر سلباً في العضلات والأوتار والأربطة.