الوكالة الوطنية للإعلام

الرئيس عون غادر إلى نيويورك مترئساً وفد لبنان إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة

غادر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مطار رفيق الحريري الدولي متوجهاً إلى نيويورك لترؤس وفد لبنان إلى افتتاح أعمال الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة. ويضم الوفد الرسمي لرئيس الجمهورية: وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، الذي سينضم لاحقاً إلى الوفد، وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، مندوبة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة أمل مدللي وسفير لبنان في واشنطن غابي عيسى والمستشارة الرئيسية لرئيس الجمهورية ميراي عون الهاشم، إضافة إلى دبلوماسيين وإداريين وإعلاميين. ومن المقرر أن يلقي رئيس الجمهورية كلمة لبنان أمام الجمعية العامة قبل ظهر يوم الأربعاء المقبل (بتوقيت نيويورك)، بعد الظهر (بتوقيت بيروت)، على أن يلتقي قبل ذلك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس. وستكون للرئيس عون لقاءات مع عدد من رؤساء الدول العربية والأجنبية ومسؤولي المنظمات الدولية. وتتزامن مشاركة الرئيس عون هذه السنة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد أيام من موافقة 165 دولة أعضاء في الأمم المتحدة على مبادرة رئيس الجمهورية بإنشاء "أكاديمية الإنسان للتلاقي والحوار" في لبنان، والدعم الذي لقيته هذه المبادرة من المجتمع الدولي.سهلات القموعة والمناشدات لم تجد ن

وكالة الأناضول

بومبيو: ترامب "يرغب في حل دبلوماسي" مع إيران

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن الرئيس دونالد ترامب "يرغب في حل دبلوماسي" مع إيران، وأن مهمة الولايات المتحدة حالياً هي "تجنب الحرب". وفي مقابلة مع برنامج "فوكس نيوز صنداي"، المذاع على شبكة "فوكس نيوز"، قال بومبيو إن "المهمة التي أمامنا هي تجنب الحرب، هذا ما كنا نهدف إليه منذ أكثر من عامين بقليل، مع فرض أقوى العقوبات على هذا النظام الثوري". وأضاف: "يدرك العالم بأسره أن إيران هي العنصر السيئ. إنها القوة الشريرة في المنطقة، فهي تزعزع الاستقرار في الشرق الأوسط". وتابع: "بالنسبة إلى (وزير الخارجية الإيراني محمد جواد) ظريف، لا أعرف لماذا يصغي إليه أي أحد. لا علاقة له بالسياسة الخارجية الإيرانية، إنه يكذب طوال الوقت".

وكالة فرنس برس

ترامب "يتمنى" نشر مضمون محادثته المثيرة للجدل مع الرئيس الأوكراني

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه "يتمنى" أن يكون هناك إمكان لنشر مضمون مكالمته المثيرة للجدل مع نظيره الأوكراني، فيما ازدادت حدة الجدل بينه وبين المعارضة حول هذه المسألة. وكانت وسائل الإعلام الأميركية اتهمت الرئيس دونالد ترامب بأنه شجع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال اتصال هاتفي به على التحقيق في نشاطات في أوكرانيا لابن جو بايدن المرشح الديموقراطي الأبرز للانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2020. واستندت هذه الاتهامات الى معلومات قدمها عنصر في الاستخبارات الاميركية استمع الى مكالمة ترامب مع نظيره الاوكراني.

وكالة أنباء شينخوا

الرئيس الإيراني يحث القوى الأجنبية على مغادرة الخليج

حث الرئيس الإيراني حسن روحاني القوى الأجنبية على مغادرة منطقة الخليج. قال روحاني في تصريحات في طهران خلال الاحتفال بأسبوع الدفاع لإحياء ذكرى تضحيات إيران خلال الحرب العراقية الإيرانية 1980 التي استمرت ثمانية أعوام، إن القوى الأجنبية في المنطقة هي سبب المشاكل وانعدام الأمن في الدول الإقليمية. وأضاف روحاني أن تواجد القوات الأجنبية في المياه الإقليمية يعرض أيضاً الملاحة وأمن الطاقة للخطر. وذكر روحاني أنه يجب توفير الأمن للخليج ومضيق هرمز وبحر عمان بالتعاون بين الدول الساحلية.