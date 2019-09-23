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Published by Anonymous on اثنين, 09/23/2019 - 10:58
Ar
- Arab alliance backs Gantz, Lieberman endorses no one for prime minister as party leaders meet with President Rivlin
- التحالف العربي يدعم غانتز وليبرمان لا يتبنى أحداً لمنصب رئيس الوزراء خلال لقاء قادة الأحزاب مع الرئيس ريفلين
- U.S. Covered Up an Israeli Nuclear Test in 1979, Foreign Policy Says
- الولايات المتحدة غطت تجربة نووية إسرائيلية في العام 1979 بحسب ما كشفت مجلة "فورين بوليسي"
Press:
Date:
الاثنين, سبتمبر 23, 2019