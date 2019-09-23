Published by Anonymous on اثنين, 09/23/2019 - 10:58
Ar
  • Arab alliance backs Gantz, Lieberman endorses no one for prime minister as party leaders meet with President Rivlin
  • التحالف العربي يدعم غانتز وليبرمان لا يتبنى أحداً لمنصب رئيس الوزراء خلال لقاء قادة الأحزاب مع الرئيس ريفلين
  • U.S. Covered Up an Israeli Nuclear Test in 1979, Foreign Policy Says
  • الولايات المتحدة غطت تجربة نووية إسرائيلية في العام 1979 بحسب ما كشفت مجلة "فورين بوليسي"
Press: 
Haaretz
Date: 
الاثنين, سبتمبر 23, 2019