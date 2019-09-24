TL

يوم مالي طويل في بيروت جال فيه مساعد وزير الخزانة الأميركية على عدد من المسؤولين، وأكد حاكم مصرف لبنان أن المسؤول الأميركي لم يحمل معه أي تحذيرات أو عقوبات، وأن زيارته ليست لتضييق الخناق على المصارف وأن العلاقة مع الخزانة الأميركية يجب أن تكون متينة، لكن وسائل إعلام أجنبية نقلت عن مساعد وزير الخزانة الأميركية أن واشنطن ستعاقب كل من سيدعم حزب الله عينياً بالأسلحة أو المال أو أي وسائل أخرى.

المنار

سباق بين الأزمة وأدواتها، والحكومة اللبنانية وخياراتها..

وإن كانت موازنة 2020 الأمل المشحوذ حكومياً لتحقيق اختراق ما في جدار الأزمة، لاستدرار أموال سيدر وما لف لفه، فإن تفاقم الأزمة المنتصبة في عمق الاقتصاد اللبناني، تغذيها نصائح الأميركي وماريشاله الذي أتى إلى لبنان ظانا أنه الوصي على البلاد والعباد.

nbn

مجلس الوزراء ينكب اعتباراً من اليوم على درس مشروع الموازنة في جلسات مكثفة وناقش ثلاثاً وعشرين مادة من أصل أربع وثلاثين، هذه الجلسات ورغم أهميتها الكبيرة فإن الأهم هو إحالة المشروع إلى مجلس النواب قبل الخامس عشر من تشرين الأول.

mtv

الثقة هي عنوان المرحلة ومادة الاختبار الأولى للدولة اللبنانية. الرئيس الحريري رأى في باريس ما يخبئه الرئيس ماكرون من مشاريع واعدة كفيلة بانتشال لبنان من الأزمة، لكن ماكرون اشترط إنجاز إصلاحات بنيوية في الإدارة وفي متن موازنة 2020، شرطاً لفتح أبواب سيدر.

NTV

على مقياس دولي أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من قمة المناخ عن انفراج حراري بتأليف اللجنة الدستورية المكلفة تعديل الدستور في سوريا ما يرسم بداية تغيير سياسي بضوء أخضر روسي أميركي معطوفاً على مبادرة هرمز التي سيطرحها الرئيس الإيراني حسن روحاني أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة.

OTV

تلك هي مأساة لبنان منذ سنوات طويلة، لكن الفرق هذه الأيام أنها باتت تحط رحالها بشكل متواتر على مواقع التواصل، متنقلة بين إشاعات تسابق الوقت، وأكاذيب لا تحصى أو تعد، منها ما أثير أخيراً حول حجم الوفد الرئاسي إلى الأمم المتحدة، قبل أن يفضح التضخيم.

LBC

تزامناً مع زيارة المبعوث الأميركي، كان موضوع نقص السيولة، لا شحها في صلب كلام حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اليوم أيضاً، إذ أكد أن الدولار متوفر في لبنان، وأن لدى المركزي احتياطات تتجاوز 38.5 مليار دولار، وهو حاضر في الأسواق ولا حاجة لأي إجراءات استثنائية، وان ما يحدث من بلبلة لدى الناس ناجم من خلطهم بين السيولة في المصارف والسيولة لدى الصيارفة.

الميادين

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الاثنين، أن الهجمات على منشأتي أرامكو "غيّرت قواعد اللعبة"، معتبراً أن هذا الاعتداء يظهر أهمية استمرار الوساطة الفرنسية بين إيران والولايات المتحدة.

الجزيرة

لفت عضو ​مجلس النواب​ المصري ​مصطفى بكري​ إلى أن "الرئيس المصري، ​عبد الفتاح السيسي​، رفض توريط ​الجيش المصري​ في الحرب ضد ​سوريا​ بعد ​مؤتمر​ الصالة المغطاة"، مشيراً على أن "السيسي أكد أن جيش مصر هو للدفاع عن أمن مصر القومي وليس القتال إلى جانب الإرهابيين الذين استهدفوا بلداً عربياً شقيقاً".

العربية

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ أنه "لم نحصل على المقاعد الكافية لتشكيل حكومة يمين"، مشيرا إلى أن "رئيس الأركان السابق للجيش الإسرائيلي ​بيني غانتس​ فشل بالحصول على الأصوات لتشكيل حكومة".