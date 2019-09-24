لبنان الحر

رأى وزير الدفاع السابق يعقوب الصراف في تصريح له أن الخلاف الموجود في موضوع القرنة السوداء "ليس على نطاق جغرافي ولكن على حق الاستثمار والتصرف بالمناطق غير الممسوحة والمشاعات".

صوت لبنان

أكد ​الرئيس ميشال عون​ خلال استقباله المجلس اللبناني - الأميركي للديمقراطية أنه "كان هناك سوء إدارة وهدر وسرقة للأموال، مشدداً على أنه "يتم ضبط الأمور عبر الإجراءات والقوانين الإصلاحية و​محاربة الفساد​ وإقرار ​الموازنة​".

radio orient

أكد وزير الإعلام ​جمال الجراح​ في تصريح من السراي الحكومي بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء أنه "ناقشنا مواد ​الموازنة​ وهناك تقدم كبير ويمكن القول أنه تم إنجاز المواد وتعليق بعضها لمزيد من البحث".

اذاعة النور

اعتبر ​السيد علي فضل الله​ أنه "إذا بقينا على هذه الحالة من التمزق والتشتت، حيث إن كل ​طائفة​ تتربص بالأخرى، وتسعى إلى الاستئثار بالبلد لصالحها دون الآخرين، أو أن كل فريق يريد أن يسجل النقاط ضد الفريق الآخر، فلن نستطيع أن نواجه الأزمات التي يعانيها هذا البلد، ولا سيما على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، أو على صعيد التهديدات والاختراقات الصهيونية".

صوت المدى

أكد عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​شامل روكز​ أن "مستقبل لبنان هو في وحدة أبنائه"، مشدداً على أن "من خلال ​الجيش​ و​القوى الأمنية​ و​القضاء​ نستطيع تثبيت الاستقرار في البلد، وانطلاقاً من هذا الأمر سأكون المدافع الأساسي عن هاتين المؤسستين: الأمنية والقضائية للحفاظ على البلد".