الجزيرة - السعودية

الوطن يحتفي بيومه الـ(89).. «همة حتى القمة»

تحتفي المملكة اليوم قيادة وشعبًا باليوم الوطني التاسع والثمانين، اليوم التاريخي الذي أعلن فيه الملك عبدالعزيز -رحمه الله- توحيد الوطن تحت راية "لا إله إلا الله محمد رسول الله"، مطلقًا اسم "المملكة العربية السعودية" عليها في التاسع عشر من شهر جمادى الأولى من سنة 1351هـ بعد جهاد استمر اثنين وثلاثين عامًا، سائرًا في ذلك على نهج أسلافه من آل سعود. وقد قامت آنذاك دولة فتية، تزهو بتطبيق شرع الإسلام، وتصدح بتعاليمه السمحة، وقِيَمه الإنسانية في كل أصقاع الدنيا ناشرةً السلام والخير والدعوة المباركة، باحثة عن العلم والتطور، سائرة بخطى حثيثة نحو غد أفضل لشعبها وللأمة الإسلامية والعالم أجمع.

أخبار الخليج - البحرين

وزير الخارجية يشارك في الاجتماع رفيع المستوى حول التغطية الصحية الشاملة وقمة الأمم المتحدة للعمل من أجل المناخ

شارك الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير الخارجية، في "اجتماع رفيع المستوى حول التغطية الصحية الشاملة"، وفي "قمة الأمم المتحدة للعمل من أجل المناخ"، وذلك في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية. وقد أعرب وزير الخارجية عن خالص شكره وتقديره إلى السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة على دوره وجهوده في عقد مثل هذه الاجتماعات رفيعة المستوى والتي تبحث قضايا مهمة للمجتمع الدولي. وأكد وزير الخارجية أن مملكة البحرين تولي اهتماماً كبيراً بالتغطية الصحية الشاملة التي تأتي في صدارة أولوياتها الاستراتيجية، كونها محركاً أساسياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة، وأشار وزير الخارجية إلى أن مملكة البحرين قامت بإنجاز العديد من المبادرات لأجل حماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية.

الأنباء - الكويت

الغنيم: الكويت تجدد إدانتها ورفضها لإعلان الاحتلال الإسرائيلي ضم أراضٍ عربية

جددت الكويت رفضها القاطع وإدانتها لإعلان الاحتلال الإسرائيلي رغبته في ضم منطقتي الأغوار الفلسطينية وشمال البحر الميت، مبينة أن ذلك سيشكل حلقة جديدة من سلسلة الاستيلاء غير الشرعي على الأراضي العربية. جاء ذلك في كلمة الكويت أمام الدورة الـ42 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التي ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير جمال الغنيم في إطار مناقشة البند الخاص بأوضاع حقوق الإنسان في الأراضي العربية التي تحتلها إسرائيل بما فيها القدس الشرقية.

القدس - فلسطين

إسرائيل تدعي: السلطة أحبطت محاولة لتصنيع صواريخ بالضفة

ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن السلطة الفلسطينية "أحبطت محاولة لحركة الجهاد الإسلامي، لتصنيع صواريخ في الضفة الغربية"، بحسب ادعائها. وقالت القناة، إنه "تم إبلاغ جهاز الشاباك والجيش الإسرائيلي بهذه المحاولة"، فيما ذكرت هيئة البث الإسرائيلي (كان)، أن أمن السلطة الفلسطينية اعتقل الخلية المزعومة الشهر الماضي في منطقة طولكرم، وأنهم "يخضعون للتحقيق لغاية الآن من قبل جهاز المخابرات الفلسطينية".