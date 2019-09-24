النهار/ غسان حجار

رأى أن العيش المشترك في أزمة يحمل مسؤوليتها رجال السياسة ورجال الدين معاً، وهي تؤسس لحرب أو حروب متفرقة ما لم يتم تداركها بسيادة القانون وتقوية مؤسسات الدولة.

الأخبار/ إبراهيم بيرم

نقل عن مصادره قولها بأننا أصبحنا في غرفة العناية الفائقة مالياً وإقتصادياً وأن الصرخات والتحذيرات ذهبت إدراج الرياح، مشير إلى أن المشكلة هي عند النخبة السياسية المعنية التي يفترض أن يكون بيدها الحل والربط ولكن للأسف تتعاطى مع الواقع المر كأن شيئاً لم يكن وتمارس سياسة المحاصصة.

الجمهورية/ جورج شاهين

اعتبر أن الحديث عن الإصلاح والتغيير يبدو متعثراً وبيعد المنال في الكثير من الوزارات والمؤسسات وقال أن الرسالة الفرنسية كانت واضحة وشاملة وموحدة وبكل لغات العالم وبعدما عبرت باريس عن النية الصالحة عبر بث قرض الـ400 مليون يورو الذي تقرر في مؤتمر روما 2 العام الماضي من أجل تجهيز البحرية بالزوارق والمعدات استعداداً لملء الفراغ بعد القوة البحرية في اليونيفيل ومواكبة اعمال البحث عن النفط والغاز إن أثبتت الحكومة والعهد بان النية صادقة بالقيام ما هو مطلوب.