The New York Times

أوروبا تحاول الاستفادة من الزخم للتوصّل إلى اتفاقية هجرة جديدة

في أوج أزمة الهجرة، دعت إيطاليا الاتحاد الأوروبي إلى الوفاء بوعده والمساعدة في تحمل عبء مئات الآلاف من طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى الحدود الجنوبية للقارة. إلا أن إيطاليا شعرت بدلاً من ذلك بتجاهل الاتحاد الأوروبي لها، وأدى الإحباط الشعبي الذي أعقب ذلك في تأجيج المشاعر القومية وصعود نجم الأحزاب القومية المناهضة للمهاجرين ومنها حزب النجوم الخمس الذي يتزعمه ماتيو سالفيني، وزير الداخلية السابق. هذا التشدد أدى إلى إغلاق فعلي للموانئ أمام السفن التي تقلّ مهاجرين تم إنقاذهم قبل أن يؤدي تفاقم حجمه السياسي إلى خروجه بشكل غير متوقع من الحكومة وخسارته منصب وزير الداخلية هذا الصيف .ومع رحيل السيد سالفيني، يرى القادة الأوروبيون الوسطيون فرصة لتطبيق دروس الماضي وإعطاء زخم جديد للجهود الرامية إلى إصلاح نظام الهجرة في الاتحاد الأوروبي. وفي هذا الإطار، توصّل وزراء داخلية فرنسا وألمانيا وإيطاليا ومالطا وفنلندا، التي تتولى الرئاسة الدورية للمجلس الأوروبي، إلى اتفاق مؤقت لإعادة توزيع المهاجرين على سفن الإغاثة إلى بعض الدول الأعضاء فور إنقاذهم. وقالت لوسيانا لامورجيس وزيرة الداخلية الإيطالية للصحفيين بعد ظهر الاثنين "إيطاليا لم تعد وحدها". ومن الممكن توسيع الاتفاقية في مالطا لتشمل المزيد من الدول عندما يتم طرحها في 8 تشرين الأول على وزراء داخلية كل دول الاتحاد الأوروبي.

The New York Times

الولايات المتحدة تسعى إلى فرض المزيد من العقوبات على القادة الفنزويليين وتنتقد التلكؤ الأوروبي

وجّهت إدارة ترامب يوم الاثنين نقداً مزدوجاً لما وصفته بـ"الرد الأوروبي الضعيف على الأزمة في فنزويلا"، وجدّدت مطالبها بفرض عقوبات أكثر صرامة على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو وتقديم المزيد من المساعدات للاجئين. هذه الانتقادات التي صدرت مع وصول رؤساء البلدان للمشاركة في الجمعية العامة السنوية للأمم المتحدة أدت إلى إعادة تنشيط الدعم العالمي لقادة المعارضة الفنزويليين الذين يحاولون منذ شهر كانون الثاني الماضي طرد السيد مادورو من السلطة. واتفق العديد من المسؤولين الأوروبيين على أنه لا تزال هناك أمور كثيرة يتعيّن القيام بها لمساعدة حوالى سبعة ملايين فنزويلي في حاجة ماسة إلى الغذاء والمياه الصالحة للشرب والإمدادات الطبية. لكن الأوروبيين أنفسهم لم يتبنوا أي عقوبات جديدة ضد الرئيس مادورو وأنصاره، بما في ذلك بعض الذين لديهم أصول في أوروبا.

روسيا اليوم

الحكومة البريطانية توضح تصريحات جونسون حول اتفاق مع إيران

أصدرت الحكومة البريطانية توضيحاً بشأن تصريحات رئيس الوزراء، بوريس جونسون، حول اتفاق مع إيران. وأكد المتحدث باسم الحكومة البريطانية أن "رئيس الوزراء يؤيد الاتفاق النووي، والإيرانيين لا يلتزمون به حالياً ونحتاج لعودتهم إلى الالتزام به. وإن كان هناك سبيل للقيام بذلك فنحن منفتحون على مناقشة الحلول الممكنة".