الوكالة الوطنية للإعلام

رئيس الجمهورية استهل نشاطه في نيويورك باستقبال وفد تاسك فورس: لبنان يعمل على النهوض عبر مشاريع إنمائية وإصلاحات جدية وموازنة جديدة

استهل فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي يرأس وفد لبنان إلى اجتماعات الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، لقاءاته في مقر إقامته في فندق "بلازا"، باستقبال وفد منظمة "تاسك فورس فور ليبانون" برئاسة إدوارد غبريال، وأعرب غبريال عن سعادة أعضاء الوفد بلقاء الرئيس عون، شاكراً استقباله لهم بـ"شكل دوري ودعمه المتواصل لعمل المنظمة ودورها في توطيد العلاقات وأطر التعاون بين لبنان والولايات المتحدة"، وأكد "استعداد المنظمة الدائم لمساعدة لبنان في مختلف المجالات، لاسيما على الصعيد الاقتصادي، ودار حوار بين الرئيس عون وأعضاء الوفد، أكد خلاله رئيس الجمهورية شكره وتقديره لعمل المنظمة دولياً وإقليمياً، لافتاً إلى "الإصلاحات والإجراءات التي تتخذها الحكومة اللبنانية لتحقيق النمو الاقتصادي، في ضوء الخطة الاقتصادية الجديدة التي يعتمدها لبنان لتحويل اقتصاده من الريعي إلى الإنتاجي وتحفيز الاستثمار".

وكالة الأناضول

انطلاق مناورات عسكرية تركية - أذرية - جورجية في باكو

انطلقت في العاصمة الأذرية باكو، مناورات عسكرية مشتركة بين قوات خاصة من تركيا وجورجيا وأذربيجان. وأفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع الأذرية، أن مناورات" نسر القوقاز-2019"، ستستمر في العاصمة باكو لغاية الأول من تشرين الأول المقبل. وبحسب البيان، تشهد المناورات تنفيذ عدة مهام، مثل قيام طائرات بتدمير أهداف محددة، فضلًا عن عمليات إنقاذ رهائن، وإجلاء جرحى. وأشار البيان إلى مشاركة عسكريين باكستانيين في المناورات كمراقبين.

وكالة أنباء رويترز

الأمين العام للأمم المتحدة يعلن تشكيل اللجنة الدستورية السورية

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تشكيل اللجنة الدستورية لسوريا وهي خطوة منتظرة منذ وقت طويل في إطار عملية سلام متعثرة. وقال غوتيريش للصحفيين ”ستسهل الأمم المتحدة في جنيف عملها“ مضيفاً أن اللجنة ستجتمع خلال الأسابيع المقبلة. وترى المنظمة الدولية في اللجنة خطوة تالية ضمن جهود التوصل إلى حل سياسي لإنهاء الحرب السورية المستمرة منذ ما يربو على ثماني سنوات.

وكالة أنباء شينخوا

الاحتفال بالذكرى الـ70 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية في حفل استقبال في مومباي

حضر ما يزيد على 400 مواطن هندي وصيني من دوائر مختلفة من الحياة، حفل استقبال كبير بمناسبة الذكرى الـ70 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، الذي عقد في العاصمة المالية الهندية مومباي. ومع الاحتفال بالذكرى الـ70 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين والهند العام القادم، حث السفير على تطبيق التوافق الذي توصل إليه زعيما البلدين وتحقيق التضافر بين استراتيجيات التنمية ودعم تبادل الأفراد والتبادلات الثقافية وتعزيز أساس الرأي العام. وقال المسؤول إنه عندما يتغير النظام العالمي، فمن الأمور فائقة الأهمية أن تتعاون الهند والصين للإشارة إلى الطريق والاتجاه الصحيح لباقي العالم.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

طهران تعلن أن ناقلة النفط البريطانية المحتجزة يمكنها المغادرة

أعلنت طهران أن ناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبيرو" المحتجزة لديها منذ أكثر من شهرين، يمكنها الإبحار متى تشاء، وذلك بعد أن تم استكمال الإجراءات القضائية وصدور القرار بإنهاء توقيفها. وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون الرسمي، "بإمكان ناقلة النفط البريطانية الإبحار متى تشاء وخيار إبحارها يعود إلى قبطانها". "تم تهيئة الأرضية لإطلاق سراح ناقلة النفط البريطانية واستكمال الإجراءات القانونية". وأكد السفير الإيراني في بريطانيا، حميد بعيدي نجاد، لاحقاً أنه "في ضوء استكمال الإجراءات القضائية والقانونية، يمكن للناقلة التي ترفع علم بريطانيا، ستينا إمبيرو، المغادرة".