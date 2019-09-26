الوكالة الوطنية للإعلام

رئيس الجمهورية ناشد زعماء العالم المساهمة في عودة النازحين: التزام لبنان الـ 1701 لا يلغي حقه الطبيعي بالدفاع المشروع عن النفس بكل الوسائل المتاحة

ناشد فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون "كل زعماء العالم ليساهموا في العمل على عودة النازحين الآمنة إلى سوريا، خصوصاً أن مسؤولية معالجة أزمة النزوح لا تقتصر على لبنان وحده، بل هي مسؤولية دولية مشتركة تحتم تعاون الجميع على إيجاد الحلول لها، وبصفة عاجلة. إذ لا يمكن للمجتمع الدولي أن يكتفي فقط بتأمين الحد الأدنى من المساعدات للنازحين واللاجئين في أماكن نزوحهم وتغييب برامج العودة الآمنة والكريمة لهم". وأكد "أن شروط العودة أصبحت متوافرة، فالوضع الأمني في معظم أراضي سوريا، ووفقاً للتقارير الدولية، أضحى مستقراً والمواجهات العسكرية انحصرت في منطقة إدلب، وقد أعلنت الدولة السورية ترحيبها بعودة أبنائها النازحين".

وكالة الأناضول

تشاووش أوغلو يشارك في فعاليات دولية بنيويورك

شارك وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، في مجموعة من الفعاليات التي أقيمت على هامش الجمعية العمومية للأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأمريكية. وقال مراسل الأناضول، إن تشاووش أوغلو، شارك في اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية "عملية التعاون في جنوب شرق أوروبا" في نيويورك. وفي تغريدة نشرها عبر "تويتر"، أشار تشاووش أوغلو إلى أهمية التعاون الإقليمي والتضامن في البلقان. وأوضح الوزير التركي أن "عملية التعاون في جنوب شرق أوروبا، تعزز التعاون بين بلدان المنطقة". وفي وقت لاحق، شارك تشاووش أوغلو في الجلسة الوزارية العاشرة للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب.

وكالة أنباء رويترز

راب: بريطانيا لا تزال تأمل في العمل مع إيران لخفض التوتر

قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، إن بلاده لا تزال تأمل في أن تتمكن من العمل مع إيران لخفض التوتر في المنطقة، فيما حث طهران على العودة للالتزام بالاتفاق النووي المبرم في عام 2015. وقال للبرلمان "سجل إيران في احترام القواعد الأساسية للقانون الدولي مؤسف ويزداد سوءاً". وأضاف "ومع ذلك، حتى في الوقت الحالي، لا نزال نأمل في أن بإمكاننا العمل مع إيران ومع شركائنا الدوليين لنزع فتيل التوتر، وإعادة بناء الثقة ورسم مسار واضح لإيران لتصبح جديرة بالاحترام الدولي".

وكالة أنباء شينخوا

الصين تطلق قمراً صناعياً جديداً للمراقبة البيئية

أطلقت الصين، قمراً صناعياً جديداً إلى مدار مخطط، وذلك من مركز جيوتشوان لإطلاق الأقمار الصناعية في صحراء غوبي الصينية بشمال غربي البلاد. وتم إطلاق القمر الصناعي "يونهاي-1 02" على متن الصاروخ الحامل "لونغ مارتش-2 دي"، حيث سيتم استخدامه بشكل رئيسي في تعقب بيئة الغلاف الجوي وبيئة البحر، إلى جانب مراقبة الكوارث وإجراء تجارب علمية أخرى. وطوّرت شركة شانغهاي لعلوم وتكنولوجيا الفضاء التابعة للأكاديمية الصينية لتكنولوجيا الإطلاق الفضائي كلاً من القمر الصناعي والصاروخ الحامل. ويمثل الإطلاق المذكور المهمة 313 لسلسلة صواريخ لونغ مارتش الحاملة.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

روحاني يدعو إلى تشكيل تحالف "الأمل" لضمان الأمن في الخليج

دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني، إلى تشكيل تحالف جديد يسمّى تحالف "الأمل" لضمان الأمن في منطقة الخليج وبحر عمان ومضيق هرمز، ويكون بمشاركة دول المنطقة، وتحت مظلة أممية. قال روحاني خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، "أدعو كافة الدول المتأثرة بالتطورات في الخليج للمشاركة بتحالف الأمل، أي مبادرة هرمز للسلام".