الأخبار 23 / 9 / 2018

أوساكا بطلة في مسقط رأسها

أحرزت اليابانية ناومي أوساكا لقب دورة أوساكا في كرة المضرب المقامة في منطقتها، للمرة الأولى في مسيرتها الاحترافية، منهية انتظاراً طويلاً للتتويج ثان هذا العام بعد بطولة أستراليا المفتوحة التي رفعت كأسها في كانون الثاني/يناير الماضي. وتفوقت اليابانية الشابة (21عاماً) المقيمة في الولايات المتحدة وتحمل جنسيتها، في المباراة النهائية على الروسية أناستازيا بافليوتشنكوفا بسهولة (6-2)(6-3) في نحو ساعة وتسع دقائق، لتحرز لقب الدورة التي حلت فيها وصيفة عامي 2016 و2018.

الأخبار 23 / 9 / 2019

جوائز ال “فيفا" توزع الليلة

اعتبر العداء الجامايكي السابق أوساين بولت المعروف عنه شغفه بكرة القدم، أن المدافع الهولندي لفريق ليفربول الإنكليزي فيرجيل فان دايك يستحق نيل جائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لأفضل لاعب في العالم، على رغم تأكيده أنه يميل إلى البرتغالي كريستيانو رونالدو. ويوزع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مساء اليوم (الاثنين) في دار أوبرا "الاسكالا" بمدينة ميلانو الإيطالية جوائز الأفضل في العالم. وسبق للفيفا إقامة الحفل في مدينتي زيوريخ السويسرية ولندن الإنكليزية في النسخ السابقة.

الشرق 24 / 9 / 2019

ليونيل ميسي نجم برشلونة ومنتخب الأرجنتين أفضل لاعب في العالم ورابينوي أفضل لاعبة

اختير ليونيل ميسي كأفضل لاعب في العالم في حفل "الأفضل" الخاص بالاتحاد الدولي لكرة (الفيفا) لتوزيع الجوائز الفردية لعام 2019، كما اختيرت ميجان رابينوي لاعبة المنتخب الأميركي ونادي رين الأميركي أفضل لاعبة. أقيم الحفل في دار أوبرا "الاسكالا" بمدينة ميلانو الإيطالية وقامت أوركسترا أوبرا "الاسكالا" بتقديم بعض العروض الموسيقية الترفيهية بين الفقرات، وقدم فقرات الحفل كل من أسطورة كرة القدم الهولندية رود غوليت، والمذيعة الإيطالية إيلاريا داميكو، التي تربطها علاقة عاطفية بجيانلويجي بوفون، حارس مرمى يوفنتوس.

الشرق 24 / 9 / 2019

إقالة هيكتور كوبر من تدريب منتخب أوزبكستان

أعلن الاتحاد الأوزبكي لكرة القدم رسمياً في بيان نشره على موقعه على الانترنت، إقالة الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب المنتخب الأول في البلاد.

الشرق 24 / 9 / 2019

انتقادات واسعة لطرح اقتراح ترتيب "الانطلاق العكسي" في الفورمولا وان"

وجه العديد من السائقين يتقدمهم بطل العالم الحالي البريطاني لويس هاميلتون والسائق الألماني سيباستيان فيتل، انتقادات لاذعة لاقتراح منظمي بطولة العالم للفورمولا وان باعتماد "ترتيب انطلاق عكسي" في السباقات لزيادة التنافس.

الشرق 24 / 9 / 2019

روسيا تغيب عن بطولة العالم لألعاب القوى بسبب إيقافها

ستغيب روسيا عن بطولة العالم لألعاب القوى للمرة الثانية على التوالي بعدما مدد الاتحاد الدولي للرياضة عقوبة الإيقاف المفروضة على الاتحاد الروسي.

الشرق 26 / 9 / 2019

مواري يحقق فوزه الأول منذ تعافيه من الإصابة والإصابة تجبر هاليب على الانسحاب من ووهان

حقّق البريطاني أندي موراي فوزه الأول في دورات رابطة لاعبي التنس المحترفين منذ العملية الجراحية التي خضع لها في فخذه مطلع العام الحالي، بتغلبه على الأميركي تينيس ساندرغن في دورة جوهاي الصينية. ولم يحقق البريطاني (32 عاماً) أي انتصار في ثلاث دورات لرابطة المحترفين شارك فيها منذ خضوعه للجراحة في كانون الثاني/يناير، ما تسبب بتراجعه في التصنيف حتى المركز 413.