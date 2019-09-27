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في انتظار عودة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من نيويورك المرتقبة غداً، بقي الملف الاقتصادي - المالي في الواجهة، فيما أزمة فقدان الدولار في الأسواق تتفاعل أكثر فأكثر، وتثير بلبلة في الأوساط الاقتصادية والشعبية، وقد تحول القلق من شح الدولار إلى هاجس اللبنانيين رغم تجديد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تأكيده أن ليس هناك من أزمة دولار.

المنار

لبنان سيدخل الخارطة النفطية في كانون الأول المقبل مع بدء التنقيب في أول بئر نفطية. إنه شرح وزيرة الطاقة ندى البستاني لما أعلنه رئيس الجهمورية من الأمم المتحدة، فأضاءت بصيص أمل في ظلمة اقتصادية تعم البلاد والعباد.

nbn

الموازنة والسيولة بالدولار وتحويل مبلغ من مؤسسة الإسكان للمؤسسات الاجتماعية وملاحقة قضية العميل عامر الفاخوري قضائياً هي أبرز عناوين المتابعات في الداخل.

على مسار موازنة العام 2020 عقد مجلس الوزراء جلسته الرابعة في السرايا الحكومية لمتابعة درس موازنات الرئاسات والوزارات على أن يكون ختام النقاش في المجلس وفق ما هو مرجح في جلسة الاثنين المقبل لتتابع بعدها اللجنة الوزارية المختصة المهمة، وقد أبدى وزير المال علي حسن خليل ارتياحه لمسار المناقشات قائلاً إنه يمكن أن ننجز الموازنة ضمن المهلة الدستورية.

mtv

لا أزمة دولار. هذا ما أكده حاكم مصرف لبنان من السراي الحكومي مستبقاً جلسة رابعة لمجلس الوزراء مخصصة لدراسة موازنة 2020.

في المبدأ كلام الحاكم يطمئن، لكن المشكلة أن لا شيء آخر يحمل على الطمأنينة. فأزمة البنزين تدق الأبواب والإضراب المفتوح بدأ ولا نعرف كيف ينتهي. والازدواجية بين المصارف والصيارفة تضيع الناس؛ والمواطنون يقبضون بالليرة فيما هم مطالبون بدفع معظم مستحقاتهم بالدولار.

NTV

اجتمع الرئيس سعد الحريري بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة لتبريد العواصف على الليرة وجزء من هذه الأزمة أن الدولار يجري تهريبه أيضاً إلى سوريا مع مشتقات نفطية قد تضع لبنان على سيف العقوبات، وهذه الأزمة وإليها مشكلة النزوح والحدود واستفادة لبنان من المعابر المشتركة كلها تستدعي تنسيقاً مع الدولة السورية وعلى أرفع مستوى، فمن ينتقد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على خطاب الأمم المتحدة وسيره في التطبيع مع سوريا والتلويح بالتفاوض معها فليقدم حلاً بديلاً.

OTV

في الدوامة ذاتها يدور لبنان على رجاء الخروج بحلول جذرية لهمومه الاقتصادية. وفي الانتظار تتواصل الشائعات من كل حدب وصوب مستهدفة كل أوراق الحل والمشاريع التي وضعت بعناية استدراكاً للخطر الداهم الذي يحيط بالبلاد والعباد نتيجة عقود من تراكم الأخطاء.

LBC

نقرأ في "نشرة مديرية القطع والعمليات في مصرف لبنان" ما يلي: "حافظ الدولار الاميركي في سوق بيروت المالية على استقراره، وأقفل على سعر وسطي 1507,50 ليرات لبنانية".

ونقرأ في نشرة بعض الصيارفة: وصل الدولار الأميركي في التداول إلى 1615 ليرة.

فارقان بين السعرين: الأول أن السعر بين مصرف لبنان والصيارفة هو مئة ليرة، والفارق الثاني أن دولار مصرف لبنان، على سعر 1507 ليرات غير موجود، فيما دولار الصيارفة موجود.

وفي آخر النهار يدخل حاكم مصرف لبنان إلى الاجتماع برئيس الحكومة ويقول قبل بدء الاجتماع: "ليست هناك أزمة دولار".

الميادين

أكّد المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في ​إيران​ ​علي الخامنئي​، خلال استقباله أعضاء مجلس خبراء القيادة، "أنه لا يمكن الوثوق بأميركا وأوروبا"، مشدداً على أن "الأوروبيين يفتقدون القدرة وينتهجون الفكر الأميركي نفسه".

الجزيرة

وصف رئيس الوزراء العراقي ​عادل عبد المهدي​ الأوضاع في المنطقة بالصعبة والمعقدة، مشيراً إلى "أننا حضرنا إلى ​السعودية​ للتبريك بالعيد الوطني السعودي ومتابعة العلاقات بين البلدين التي تشهد نمواً متزايداً ولبحث الأوضاع الإقليمية والسعي إلى تهدئة الأوضاع ودرء أخطار نشوب أي صراع أو حرب".

العربية

أعلن وزير ​الطاقة​ السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان "استعادة القدرة الإنتاجية للطاقة بعد الهجوم على منشآت شركة "​أرامكو​" منتصف الشهر الحالي"، موضحًا أن "إنتاج المملكة من غاز الإيثان بلغ الآن 900 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، فيما يبلغ مجمل الطلب المحلي الحالي 940 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، وبهذا تكون نسبة خفض إمدادات الإيثان الحالية هي 5.4 في المئة فقط".