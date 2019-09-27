لبنان الحر

التقى وزير الأشغال العامة والنقل ​يوسف فنيانوس​ في مكتبه، وفداً صيني من شركة China Railway International Group ، وجرى خلال اللقاء عرض للإمكانيات التي تقوم بها الشركة من أعمال وإنشاء مطارات وجسور وأنفاق وبنى تحتية للمرافئ وسكك الحديد و​النقل العام​.

وأبدى الوفد استعداده للقيام باستثمارات على صعيد الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو عبر ( B O T )، وأشار الوفد إلى أن شركة China Railway تعمل في مجالات عدة ولديها قدرات تمويلية، وتعتبر من أكبر الشركات الصينية ونفذت مشاريع عديدة في عدة دول.

صوت لبنان

أعلنت النائب بولا يعقوبيان عن تقديمها مع الاعلامي جو معلوف اقتراح قانون لتنظيف السجل العدلي من الأحكام الصادرة عن ​قانون المطبوعات​، مؤكدةً ان "الأحكام التي تصدر عن قانون المطبوعات يجب ألا تكون على السجلات ​العدلية​"، مشيرةً إلى أن "الصحافي يجب أن يُحاكَم كغيره ولكننا نحمي سمعته تجاه الخارج على الأقلّ".

radio orient

شكرت عضو كتلة "المستقبل" النائب ​ديما جمالي​، "​المجلس الدستوري​ الحالي والمجلس السابق على ردهما الطعن بنيابتي"، مشيرة الى أن "هذا ما كنت بانتظاره لاقتناعي بعدم وجود ما يدعو الى إبطال نيابتي".

اذاعة النور

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية ​الشيخ عبد اللطيف دريان​ في دار الفتوى سفير ​الاتحاد الأوروبي​ في لبنان رالف جوزيف طراف في زيارة بروتوكولية جرى خلالها البحث في الأوضاع العامة اللبنانية وفي المنطقة.

كما استقبل رئيس بلدية بيروت ​جمال عيتاني​ الذي أطلعه على النشاطات والمشاريع التنموية التي تنفذها بلدية بيروت لخدمة أهل بيروت.

صوت المدى

لفت النائب ​شامل روكز​ إلى أنه "حتى الساعة لا جواب واضحاً عن موضوع العملة والصرف. تصريحات المسؤولين بالجملة تطمئن زوراً الى الاستقرار، بينما الواقع مغاير: قلق في الشارع، مصارف تتحكم بالمواطنين، صيارفة يستغلون الوضع واللبنانيون وحدهم ضحية، لا يعرفون إلى أين يتوجهون ولمن يشكون وكيف يدفعون سنداتهم، حتى إن شركات الخلوي، التابعة للدولة، باتت تروج للتعامل بالدولار​"، متسائلا: "لماذا يصعب ضبط السوق؟ وما صحة الكلام عن مؤامرة وتواطؤ بين بعض مدراء ​المصارف​ وبعض شركات الصيرفة؟"