"اللواء" توفي الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك، أحد أقطاب اليمين الفرنسي عن عمر 86 عاماً، وأعلن قصر الرئاسة في فرنسا الإليزيه أنّ يوم الاثنين المقبل هو يوم حداد وطني.

"اللواء" اتهمت رئيسة مجلس النواب الأميركية نانسي بيلوسي الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه سعى للتغطية على محاولة قام بها للضغط على أوكرانيا للتحقيق مع المرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية جو بايدن.

"الشرق الأوسط" أعلنت الإدارة الأميركية منع كبار مسؤولي الحكومة الإيرانية وأفراد عائلاتهم من السفر إلى الولايات المتحدة للدراسة أو العمل.

"الشرق الأوسط" دفعت تركيا بتعزيزات عسكرية جديدة إلى نقاط المراقبة التابعة لها في منطقة خفض التصعيد، في إدلب شمال غربي سوريا.

"الشرق الأوسط" أعلن السودان أمس إغلاق حدوده الدولية مع دولتي ليبيا وأفريقيا الوسطى المضطربتين لكونها تشكل مخاطر أمنية واقتصادية عليه وتسهم في زيادة التوتر في المناطق الساخنة في إقليم دارفور المضطرب.

"النهار" أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس أن إيران أطلقت عملية تخصيب الأورانيوم في أجهزة الطرد المركزي المتطورة التي ركبت أخيراً، في خطوة جديدة في إطار خفض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي الموقع عام 2015.

"الجمهورية" منعت السلطات الأفغانية أمس، الشاحنات من دخول كابول، في خطوة تهدف إلى منع التفجيرات قبيل الانتخابات الرئاسية التي ستجري غداً السبت.

"الشرق الأوسط" أعلنت وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون أمس أنه سيتم نشر بطارية صواريخ باترويت للدفاع الجوي و 4 أنظمة رادار بالإضافة إلى 200 من أفراد الدعم في السعودية لتعزيز قدراتها الدفاعية عقب الهجوم الذي استهدف منشأتي نفط تابعة لشركة أرامكو في بقيق وخريص.