النهار/ سركيس نعوم

نقل عن شخصية أميركية قولها إنها مقتنعة أن بلادها ومعها إسرائيل والمملكة العربية السعودية وجهات دولية وإقليمية أخرى لن تتخلى عن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ولن تقبل أي محاولة لعزله أو لاستفراده أو لتحجيمه أو حتى لضربه والتخلص منه، مشيراً إلى أن هذا الأمر يسري أيضاً على زعيم تيار المستقبل ورئيس الحكومة سعد الحريري. ولفت إلى أن الإدارة الأميركية أوضحت أن رئيس الجمهورية سيعاقب ومعه لبنان إذا جرت المحاولات المذكورة وقال إنه مقتنع بأن رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل أطلق النار فأصاب قدمه بالعديد من تصرفاته ومواقفه. وختم بالقول إن الولايات المتحدة سيكون لها رأي ودور مهم في اختيار رئيس للدولة اللبنانية خلفاً لرئيسها الحالي.

الجمهورية/ عماد مرمل

تحدث عن وزير الصحة جميل جبق وموضوع منعه من دخول الولايات المتحدة. ورأى أن الوزير أبدى اهتماماً بالانفتاح على جميع القوى الداخلية وكذلك على الخارج وسفرائه المعتمدين في لبنان لافتاً أن ليونته انعكست تعاوناً مع عدد من السفراء الأوروبيين والدوليين الذين زاروا الوزارة تباعاً في مجالات التنسيق.

ونقل عن وزير الصحة قوله إن الأميركيين يحاربون كل البرامج الصحية التي تقدمها الجهات الدولية المانحة إلى لبنان بغية إفشاله في الوزارة ولفت إلى أنهم يمارسون الضغوط ويتدخلون لدى تلك الجهات لثنيها عن منح المساعدات الصحية للبنان منبّهاً إلى أن أي تدبير يتخذ في مجال الصحة يعادل ارتكاب جريمة حرب.

الجمهورية/ شارل جبور

قال إن لبنان يمر في مرحلة صعبة ودقيقة من تاريخه تجمعت فيها الاعتبارات الاقتصادية والسياسية والديبلوماسية والحسابات الإقليمية والدولية. ورأى أن الحكومة لم تتمكن من وضع خريطة طريق واضحة المعالم تعيد وضع القطار الاقتصادي على السكة الصحيحة لافتاً إلى أن التحديات التي تواجهها الحكومة يمكن تفنيدها كالآتي:

تحدي التعامل مع العقوبات الأميركية التي ستتوسع وتمتد ولن تقف عند أي حدود أو اعتبار.

تحدي التكيف مع المطالب الفرنسية الإصلاحية من أجل الإفراج عن أموال " سيدر" واستثماراته حيث بات من الثابت أنه لا استثمارات من دون إصلاحات.

وأشار أن ما يحول دون الإصلاح الجدي وجود شبكة منتفعة واسعة تريد تجنب الإصلاح الفعلي من أجل الحفاظ على مكتسباتها ومداخيلها مع شح التمويل السياسي الخارجي.

نداء الوطن/غادة حلاوي

قالت إنّه ثمة تناقض بين الواقع المالي السائد في البلد وتصريحات جمعية المصارف وحاكم المصرف المركزي رياض سلامة، التي لا تنفك تطمئن إلى وضع الدولار وتوافر السيولة لتأمين عمليات المواطنين اليومية، واللافت تسجيل سعر صرف الدولار في أعلى مستوياته أمس لدى الصيارفة حيث تراوح بين 1605 –1615. وأشارت إلى أنّ هناك من يشكّك بأنّ ما يتّبعه مصرف لبنان هي الطريقة الوحيدة لخفض الرواتب في القطاع الحكومي بطريقة غير مباشرة، أي عبر خفض القيمة الشرائية للرواتب. وتساءلت ما هي المعالجات وهل إن لبنان يتجه بالفعل نحو اقتصاد موجه بدلاً من الاقتصاد الحر؟

الشرق/ يحيى جابر

تناول موضوع اللقاء بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس الإيراني حسن روحاني متسائلاً إذا كان هذا اللقاء جرى التحضير المسبق له، أم جاء في سياق لقاءات الرؤساء وقادة الوفود، على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة؟ وقال إنّه ليس من شك في أنّ مواقف القيادات الإيرانية تشكل تحدياً كبيراً للبنان واللبنانيين وفي الوقت عينه إحراجاً لـ"حزب الله" نفسه الذي لا يتردد في إعلان ولائه لدولة الخميني متناقضاً مع مواقف تؤكدها قيادات الحزب لجهة "الحرص على أجواء الحوار الداخلي والتواصل والتعاون، والانفتاح في معالجة ومناقشة كل الملفات والخيارات".

الديار/علي ضاحي

قال إنّ أوساط سياسية بارزة في محور المقاومة تؤكد، أنّ لا حاجة كبيرة لشرح مضامين اللقاء الثلاثي بين المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران السيد علي الخامنئي، والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله وقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني. وتقول الأوساط إن الصورة التي نشرها موقع السيد الخامنئي كافية للدلالة على جدية ما أعلنه السيد نصرالله أكثر من مرة في الفترة الماضية. وأضاف نقلاً عن جهات غربية ديبلوماسية في بيروت أنّ الفرنسيين يحثون الاميركيين على عدم المخاطرة بالاستقرار اللبناني وأنّ حالة الفوضى الجارية يستفيد منها حزب الله وخصوصاً أنه "يتفلت" من الضوابط الرسمية والاتفاقات الموقعة بين لبنان والخارج على غرار الـ1701.

البناء/ روزانا رمّال

تحدّثت عن عدم تفويت فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أي فرصة على المنابر العالمية للتكلّم عن التداعيات السلبية على الوضع الاقتصادي اللبناني جرّاء أزمة النازحين السوريين وكيفيّة حلّ هذا الموضوع، ونقلت عن مصدر دبلوماسي روسي رفيع تحدّث عن أحد أسباب تباطؤ العمل في المبادرة الروسية وهو التمويل العربي وتحديداً الخليجي غير المتوفر. فأي من الدول لم تعبّر عن رغبة بتمويل المبادرة التي تحتاج أولاً وأخيراً الى مال حسب المصدر وبمعنى آخر لا يوجد حتى اللحظة من عرض إمكانية المساهمة وكأن الأمور أعيد تركها لإيجاد حل نهائي.

الأخبار/ ابراهيم الأمين

قال إنّه في حالة السقوط يهرب الجميع، وتصبح المسؤولية كرة يتقاذفها المسؤولون عن إدارة الدولة. في بلاد طبيعية، يخرج الناس عارفين بأصل الأزمة، ويضربون حيث يجب. أما في لبنان، فالاحتجاج بين الطوائف ينتهي على شكل فوضى تسمى أحياناً بالحرب الأهلية. متسائلاً: أما آن الأوان لإسماع هذه الطبقة صوتاً قوياً بأن "ارحلوا عنا أنتم وعائلاتكم وأنصاركم والمحسوبون عليكم؟" محذّراً من أنّ لبنان، يقترب من دائرة النار الكبيرة. وإذا كان الأميركيون، ومعهم حلفاء في لبنان، يظنّون أنّ الملعب متروك لهم، فهم سيفهمون بأن الأمور لا تسير على هذا النحو.

الأخبار/ هيام القصيفي

تكلّمت عن تحذيرات المراجع الأمنية مسؤولين سياسيين رفيعي المستوى وقوى سياسية معنية من خطورة ارتداد الأزمة المالية النقدية على الوضع الأمني. وتحدثت معلومات عن أن التحذير جاء على خلفية نقاشات سياسية وأمنية ومالية، تمحورت ليس حول جوهر الأزمة المالية وطبيعتها، إنما حول ردود الفعل المحتملة لبقاء حالة الخوف المالي لدى الناس وتفاقمها، ولا سيما في ضوء ملاحظات الأيام الأخيرة.