The New York Times

Pentagon to Send 200 Troops, an Air-Defense Missile Battery and Radars to Saudi Arabia

البنتاغون سيرسل مئتي جندي وبطارية صواريخ دفاع جوي ورادارات إلى المملكة العربية السعودية

أعلن البنتاغون في بيان يوم الخميس إن الجيش الأميريكي سيرسل نحو 200 جندي وبطارية صاروخ أرض جو وعدة رادارات متطورة إلى المملكة العربية السعودية بعد هجمات مدبّرة هذا الشهر على مصفاة نفط سعودية وقد اتهم المسؤولون السعوديون والولايات المتحدة إيران بتنفيذ الاعتداء. ويمكن وصف عملية نشر هذه المعدات العسكرية الدفاعية بالرد الفاتر على الاعتداءات مقارنة مع التصريحات التي أطلقها مسؤولون أميركيون في الأيام التي تلت هجمات 14 أيلول في السعودية. في الأسبوع الماضي، وصف وزير الخارجية مايك بومبيو الهجوم بأنه "عمل حربي" ، وفي مرحلة معيّنة، كان الرئيس ترامب يدرس خيار توجيه ضربة عسكرية للرد على الاعتداء. وقال المتحدث باسم البنتاغون جوناثان هوفمان في بيان "من المهم أن نشير إلى أن هذه الخطوات هي دليل على التزامنا بشركائنا الإقليميين والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط". وفي حين أن الإدارة الأميركية لا تستبعد توجيه ضربات عسكرية في المستقبل، جاء هذا الإعلان ليشكّل دليلاً إضافياً على أن الرئيس كان راضياً عن الالتزام بالمعايير الدفاعية ، ولم يكن يرغب في شن هجوم، في الوقت الحالي.

The Guardian

Democrats question state department dealings with Ukraine and Giuliani

النواب الديمقراطيون الأميركيون يشككون في تعامل وزارة الخارجية مع قضية أوكرانيا وجولياني

أصرّ وزير الخارجية الأميركي على أن وزارته تصرفت بالشكل المناسب في التعامل مع قضية الحكومة الأوكرانية ومحامي الرئيس الأميركي رودي جولياني. وكان النواب الديمقراطيون في الكونغرس قد اعتبروا أن تفاعل بومبيو مع القضية لم يكن مناسباً ودعوه إلى المثول أمام الكونغرس بحجة أن مسؤولي الوزارة كانوا مطّلعين بالتأكيد على المكالمة هاتفية في تموز بين ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وذكر تقرير مسرّب المعلومات الذي صدر يوم الخميس اسم دبلوماسيين أميركيين اثنين كانا على اطّلاع بشأن علاقات ترامب مع كييف وهما المبعوث الأميركي الخاص كورت فولكر والسفير الأميركي لدى الاتحاد الأوروبي، جوردن سوندلاند. ويشير التقرير إلى أن هذين الدبلوماسيين سافرا إلى أوكرانيا بعد يوم على الاتصال الذي حصل بين ترامب زيلينسكي وكان هدفهما لقاء الرئيس الأوكراني. وأفاد التقرير نفسه عن المخالفات أن الدبلوماسيين "قدما المشورة للقيادة الأوكرانية حول كيفية تعامل كييف مع المطالب التي طلبها ترامب من الرئيس الأوكراني زيلنسكي". كما ذكر التقرير أنهما قدما أيضاً النصيحة حول "فهم الرسائل المختلفة التي يتلقونها من القنوات الأميركية الرسمية من ناحية، ومن المحامي السيد جولياني من ناحية أخرى والرد عليها".

روسيا اليوم

بعد تحذيرات السيسي.. اجتماع في مصر بحضور المخابرات والجيش حول سد النهضة

عقدت اللجنة العليا لمياه النيل في مصر، اليوم الخميس، اجتماعا تناولت فيه أهمية الانخراط في تفاوض فني جاد حول المقترح المصري لإثيوبيا بشأن سد النهضة. وعقدت اللجنة بحضور رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، ووزير الموارد المائية محمد عبد العاطي، وممثلي وزارة الدفاع، والمخابرات العامة في مصر. وناقشت اللجنة التحضير لاجتماعات المجموعة العلمية المستقلة المزمع عقدها في الخرطوم خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2019، والتي سيعقبها اجتماع وزراء المياه في مصر والسودان وإثيوبيا بالخرطوم يومي 4 و5 أكتوبر 2019. وتناولت اللجنة أهمية التوصل إلى اتفاق عادل ومنصف يراعي مصالح الدول الثلاث "مصر، السودان، إثيوبيا"، دون قيام أي طرف بفرض الأمر الواقع، وعدم مراعاة مصالح الأطراف الأخرى، خاصة أن نهر النيل يمثل شريان حياة للشعب المصري. ورفضت إثيوبيا مؤخرا اقتراحا قدمته مصر بشأن عملية ملء خزان السد، حيث يتناقض الاقتراح مع الصفقة السابقة التي تم التوصل إليها بين الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان). وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن أي دولة لا يمكن أن تتعرض لمخاطر مثل المخاطر المرتبطة بنقص المياه، إلا إذا كانت في حالة ضعف.