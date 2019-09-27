الوكالة الوطنية للإعلام

الحريري طلب في تعميم احترام أصول التخاطب في مراسلة قضاة النيابات العامة من خلال النائب العام لدى محكمة التمييز حصرا

أصدر رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري اليوم، تعميما طلب فيه إلى "جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات التقيد بالقوانين والانظمة المرعية الإجراء، وتاليا احترام أصول التخاطب لناحية مراسلة قضاة النيابات العامة على اختلافها وتنوعها (نيابات عامة استئنافية - نيابة عامة مالية) بمن فيهم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية ومعاونوه من خلال النائب العام لدى محكمة التمييز حصرا.

والمناشدات لم تجد ن

وكالة أنباء شينخوا

تقرير إخباري: جلسة نقاش بمجلس الأمن تؤكد على أهمية الإجراءات الوقائية في مكافحة الإرهاب

أكد مشاركون في جلسة نقاش على المستوى الوزاري في مجلس الأمن الدولي علي أهمية التدابير الوقائية في مكافحة الإرهاب. ووصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التهديد الإرهابي خلال افتتاحه للجلسة بأنه " آخذ في التطور"، قائلا "إن الحدود الجديدة هي الإرهاب الإلكتروني: استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والشبكة المظلمة لتنسيق الهجمات ونشر الدعاية وتجنيد أتباع جدد". وفي هذا الصدد، قال الأمين العام للأمم المتحدة إن ملاحقة وتفكيك الجماعات الإرهابية أمر حيوي لكنها إجراء واحد من بين إجراءات عديدة. وقال: "يجب أن نستكمل التدابير الأمنية بجهود وقائية تحدد الأسباب الجذرية وتعالجها، مع احترام حقوق الإنسان دائما".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

قمة مرتقبة بين الرئيس الروسي والعاهل الأردني

تطرق وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أهمية لقاء القمة، الذي سيجمع العاهل الأردني عبد الله الثاني والرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشهر المقبل في تعزيز العلاقات الثنائية المتنامية بين البلدين وزيادة التعاون في جهود حل الأزمات الإقليمية. كما استعرض الصفدي ولافروف المستجدات الإقليمية وخصوصا في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والأزمة السورية.