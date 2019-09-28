TL

في المواقف رئيس الجمهورية العماد عون وفي طريق عودته من نيويورك إلى بيروت قال: لن أترك لبنان يسقط ولا بد من تعاون الجميع لمعالجة الأوضاع القائمة. وردا على سؤال حول الوضع النقدي قال الرئيس عون: إسألوا المعنيين فوزير المال مسؤول عن المال وحاكم مصرف لبنان مسؤول عن النقد.

المنار

سكب الماء السياسي على ازمة البنزين، فأطفئت نيرانها الى حين، فيما المساعي مستعرة لاطفاء مجمل النار الاقتصادية التي اشعلها عدوان اميركي وساعده تكدس هشيم الهدر والفساد والسياسات الخاطئة لسنوات، وبدل ان يتولى اطفاءها من اوهموا البلاد انها مهمتهم لسنوات، زادوها اشتعالا مع اختفاء الدولار من الاسواق، فبات الخوف الممتد من البنزين الى الطحين.

nbn

الأزمة المفترضة وبعدما أشعلت فتيل زحمة المواطنين أمام محطات الوقود ليلا تحولت نهارا طوابير للنقابات والشركات والمستوردين على أبواب السراي حيث تم التوصل إلى إتفاق على خطين: الأول خال من الدولار ويقوم على أساسه كل من المحطات والموزعين وأصحاب الصهاريج بتسلم المحروقات بالليرة اللبنانية.

mtv

اضراب الليل محاه النهار. المحطات لم تقفل، المحروقات ظلت متوافرة، وأزمة البنزين التي تخوف منها المواطنون لم تحصل. والايجابية تثبتت اليوم في اجتماع السراي حيث تم الاتفاق على ان يتسلم الموزعون والمحطات المحروقات بالليرة اللبنانية، اي بالعملة التي يقبضونها من المستهلكين. المهم الآن ان يتكرس الاتفاق الاثنين أو الثلثاء بتعميم يصدر عن مصرف لبنان، ما يجنب المواطنين أزمة هم بغنى عنها. اذ تكفيهم الازمات المستعصية التي يعانون تداعياتها، وحالة القرف التي تتملكهم من كل الوضع الاقتصادي والنقدي، كما يكفيهم خوفهم مما يخبئه لهم المستقبل من مفاجآت غير سارة. على مقلب الدولار الوضع غير مستقر، فالأسئلة كثيرة، والهواجس أكثر.

NTV

نفذ الدولار عملية انغماسية واختبأ خلف خزائن كبيرة فارضا نفسه عملة صعبة التداول وفي انتظار تعميم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الأسبوع المقبل لتنظيم تمويل استيراد القمح والدواء والبنزين، فإن هذه القطاعات أصابها دوار الدولار لكن المسوؤلين يمتلكون دواء الحل متى أرادوا، فبعد ازمة كادت ان تشتعل في محطات الوقود ليلة أمس جاء الحل في اجتماع تبريد النفوس مع الرئيس سعد الحريري اليوم الذي أمكنه إطفاء حريق لم يشتعل.

OTV

لبنان اليوم وكر لشائعات يتولى بعض الداخل اطلاقها ونشرها بشتى السبل، حتى ان تصفح مواقع التواصل الاجتماعي بات يوحي وكأن الانهيار وشيك والبلاد على قاب قوسين من ابغض السيناريوهات التي ينذر بالسقوط.

LBC

ليلة الدواليب" لم يكتمل بدرها، فانكفأت قبل طلوع الضوء: لا دواليب السيارات التي انتظمت صفوفا طويلة أمام المحطات صمدت، ولا الدواليب التي تم إشعالها في أكثر من منطقة بقيت مشتعلة، فانكفأ الخميس الأسود لمصلحة "جمعة الوعود".

الميادين

حضّ وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​ ​واشنطن​ على عدم نشر محاضر محادثات بين الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ ونظيره الروسي ​فلاديمير بوتين​، وذلك بعد نشر مكالمة بين سيّد ترامب والرئيس الأوكراني ​فولوديمير زيلينسكي​ أثارت جدلا كبيرا. وقال: "لكي يكون شخصان منتخبان في بلديهما على مستوى مهامهما هناك لياقات دبلوماسية تفترض مستوى معيّنا من السرّيّة".

الجزيرة

دعا رئيس وزراء ​السودان​، ​عبدالله حمدوك​، ​الولايات المتحدة​ الأميركية إلى رفع اسم بلاده من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مطالبا بالاستجابة السريعة.

العربية

لفت وزير الخارجية التركي ​مولود جاويش أوغلو​ إلى أن "​تركيا​ غير راضية عن النقطة التي تم الوصول إليها مع الأميركيين بشأن المنطقة الآمنة في ​سوريا​"، مشيراً إلى أنه "من غير الصواب أن يقول مبعوث ​الولايات المتحدة​ لسوريا إننا لم نتحدث عن عمق المنطقة الآمنة".