لبنان الحر

ناشد عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب وهبه قاطيشا ​القوى الأمنية​ والإدارية والقضائية لإنزال أشد العقوبات بالذين اعتدوا على طبيعة عكار وثروتها الحرجية عندما أقدموا على قطع حوالي 50 شجرة حرجية معمرة (سنديان وصنوبر) بقصد المنفعة الشخصية.

صوت لبنان

اعتبر النائب هادي أبو الحسن أن "أزمة الدولار تعكس انخفاض نسبة الثقة في المالية العامة والاقتصاد اللبناني"، وقال: "يبدو أن هناك عملية مدبرة لزيادة الضغط المالي والاقتصادي والسياسي وشبكة داخلية تحاول سحب الدولار من المصارف والتهريب الى سوريا إنما الغرض الحقيقي من هذا الامر غير معروف".

radio orient

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مساء اليوم، في بيت الوسط، الرئيس نجيب ميقاتي، وتناول اللقاء عرض مجمل الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد وشؤونا طرابلسية.

اذاعة النور

رأى نائب رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" الشيخ علي دعموش، في خطبة الجمعة، ان "السياسات الاميركية المتبعة في المنطقة وفي العالم هي سياسات هوجاء تقوم على البلطجة والاستفراد والاعتداء على الدول والشعوب وفرض الهيمنة والاملاءات والعقوبات، وهي تضرب بعرض الحائط القوانين والاتفاقات الدولية ومقررات الامم المتحدة التي لا تنسجم مع مصالحها".

صوت المدى

أعرب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، عن ارتياحه للنتائج التي حققتها مشاركته في اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة خلال الايام الخمسة الماضية، ولقاءاته التي عقدها مع عدد من رؤساء الدول العربية والاجنبية، اضافة الى لقائه مع الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس. وقال الرئيس عون وهو في طريق العودة من نيويورك الى بيروت للاعلاميين الذين رافقوه انه "ذهب اساسا الى نيويورك لاهداف ثلاثة: الاول، اسماع صوت لبنان امام اكبر ملتقى دولي وتحديد الثوابت التي يتمسك بها لبنان حيال المواضيع المطروحة على الساحتين الداخلية والاقليمية.