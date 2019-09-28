انتهت بعد ظهر اليوم، الجمعة، جولة جديدة من المفاوضات الائتلافية بين "كاحول لافان" والليكود، في محاولة للتوصل إلى اتفاق على تشكيل حكومة وحدة، بعد أربع ساعات من المباحثات، دون التوصل إلى أية تفاهمات. واتفق طاقما التفاوض على أن يتم استئناف المفاوضات بداية الأسبوع المقبل، فيما شدد ممثلو الليكود على أنهم يوافقون على أن تكون خطة الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، قاعدة للتفاوض.

انتقد محللون إسرائيليون بارزون، اليوم الجمعة، خطة الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، لتشكيل حكومة وحدة، يتناوب على رئاستها زعيم حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، ورئيس كتلة "كاحول لافان"، بيني غانتس، خاصة في حالة تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو، ولكن دون أن يستقيل من منصبه، وإنما يبقى في منصبه وفي الوقت نفسه يتعذر عليه القيام بمهامه، بينما يتولى غانتس مهام رئيس الحكومة "بشكل فعلي.

رأت محللة الشؤون الحزبية في "يديعوت أحرونوت"، سيما كدمون، أنه "خلال فترة التعذر الطويلة كأبدٍ، التي يقترحها الرئيس خلال معرفتنا بالنفوس الناشطة، وفي خلال وقت قصير قد يتحول غانتس من رئيس حكومة فعلي إلى خرقة بأيدي الذي يشد الخيوط، والرجل الأكثر حنكة في المؤسسة السياسية، الذي يواصل التضليل واللعب بالدولة كأنها ساحة ألعابه الخاصة" في إشارة إلى نتنياهو. وأضافت كدمون أن خطة ريفلين تعني أن "الشخص

المتهم بمخالفات خطيرة مثل الرشوة، الاختيال وخيانة الأمانة، سيواصل عمليا ولايته تحت غطاء منافق، يتعين على جميعنا أن نكون جزءا منه... وهذه مرحلة أخرى في طريق نتنياهو إلى الهدف السامي، الذي يسمى صراع بقاء. أو بكلمات أخرى: كيف يتم إنقاذ رئيس حكومة من ثلاث لوائح اتهام، فيما جميع الوسائل تقدس ذلك".

حذر وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتز، من أن التوترات بين إيران والولايات المتحدة تقترب من نقطة الغليان، وأن هناك حاجة لحكومة وحدة إسرائيلية للتصدي لتهديد حدوث نزاع.

قال الرئيس البولندي، أندجي دودا، إن إسرائيل تتحمل مسؤولية عن معاداة السامية في بولندا، بسبب تصريحات معادية لبولندا أطلقها مسؤولون إسرائيليون مشيراً بذلك إلى تفوهات وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الذي ادعى، قبل سبعة أشهر، أن "البولنديين يرضعون معاداة السامية من حليب أمهاتهم"، مكررا بذلك تفوهات، يتسحاق شامير. ووصف دودا تفوهات كاتس بأنها مهينة للشعب البولندي، وأنها تسببت بتنامي معاداة السامية في بلاده.