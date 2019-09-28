قال قائد البحرية الإيرانية، اللواء علي رضا تانجسيري، إن طهران دشنت مشروع "التعبئة البحرية"، الذي سيتضمن في مراحله الأولى، تنظيم وإعداد خفر السواحل على طول الخليج. وعلى حماية سواحلنا في بحر عمان والخليج، وضمان أمن حدودنا البحرية". "أما المرحلة الثانية ستكون عبارة عن خطة لإعادة توطين جزرنا في الخليج، التي لا يقيم فيها أحد باستثناء الجيش".

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن الولايات المتحدة عرضت رفع جميع العقوبات المفروضة على طهران مقابل إجراء محادثات. واشار إلى ان "العقوبات التي سترفع ستكون محل نقاش وقد قالوا بوضوح إنهم سيرفعون جميع العقوبات". وأضاف "لكن هذه الخطوة لم تجر بطريقة مقبولة مما يعني أنه في ظل مناخ العقوبات واستمرار العقوبات والأجواء المسمومة لسياسة الضغوط القصوى فإننا حتى لو أردنا التفاوض مع الأميركيين في إطار خمسة زائد واحد فإنه لا يمكن التكهن بالنتيجة النهائية لهذه المفاوضات".

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إنه رفض عرضا من إيران لعقد اجتماع في مقابل رفع العقوبات و قال "إيران أرادت رفع العقوبات، في مقابل عقد لقاء معهم، ولكنني بالطبع قلت لا".

قال مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، غلام حسين دهقاني، إنه يجب وقف السياسة النووية الأميركية غير المسؤولة والكارثية. و"يجب على الكيان الصهيوني على الانضمام الفوري دون قيد أو شرط إلى معاهدة حظر الانتشار النووي وتابع: "نزع الأسلحة النووية وإيجاد عالم خال من هذه الأسلحة أمر ضروري كان يجب أن يحدث ذلك منذ وقت طويل". واعتبر المرحلة الجديدة لسباق التسلح النووي وتطوير الأسلحة النووية أمرا مقلقا يهدد بقاء الجنس البشري.

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، أيغور مورغولوف، أن سياسات الولايات المتحدة غير المسؤولة في منطقة الخليج أدت إلى زيادة التوتر حول إيران وفي المنطقة بوجه عام.

وصلت الناقلة "ستينا إمبيرو" التي ترفع علم بريطانيا، والتي احتجزها الحرس الثوري الإيراني في تموز، إلى المياه الدولية في الخليج. بعد ان غادرت ميناء بندر عباس، أمس وقال وزير الخارجية البريطانية، دومينيك راب، اليوم الجمعة، إن بلاده تعمل مع شركائها الدوليين لحماية حركة الملاحة وسيادة القانون الدولي، وذلك بعد الإفراج عن الناقلة البريطانية التي احتجزتها إيران.

أعلنت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي (الغرفة العليا في البرلمان الروسي)، فالينتينا ماتفيينكو، أن روسيا مستعدة لفتح مقر للأمم المتحدة، في حال تم تقديم اقتراح كهذا. وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قد اقترح بعد عدم منح عدد من الروس ضمن الوفد إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة تأشيرات أميركية، أنه قد حان الوقت لطرح مسألة مكان جديد لمقر الأمم المتحدة.

خلص تقرير أصدرته وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إلى أن معدل انتحار جنود الجيش الأميركي أثناء الخدمة زاد بشكل كبير خلال السنوات الخمس الماضية. وجاء التقرير بعدما انتحر فيما يبدو ثلاثة بحارة أميركيين يعملون على حاملة الطائرات الأميركية جورج دبليو بوش الأسبوع الماضي. وقال التقرير إن 541 جنديا انتحروا في عام 2018، مضيفاً أن الانتحار بسلاح ناري كان الأكثر شيوعاً. وقالت إليزابيث فان وينكل المسؤولة عن هذا الملف بالبنتاغون: "نحن لا نسير في الاتجاه الصحيح".

كشف موقع "يو إس إن آي نيوز" الإخباري الأميركي، عن انتحار 46 فردا من البحرية الأميركية منذ 5 أيلول الجاري، فيما انتحر 286 جنديا أميركيا في 2018.

أشار التقرير الدفاعي السنوي لليابان إلى أن القوة العسكرية المتنامية للصين حلت محل العداء الذي تبديه تجاهها كوريا الشمالية، لتصبح مصدر التهديد الرئيسي لأمن البلاد، على الرغم من دلائل على أن من الممكن أن يكون بحوزة بيونغ يانغ صواريخ باليستية مزودة برؤوس نووية.

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إنه تلقى من روسيا "دعما كاملا" في جميع مجالات التعاون العسكري التقني. وقال: "لقد تلقينا الدعم الكامل من روسيا والرئيس فلاديمير بوتين في جميع مجالات التعاون التقني العسكري. فنزويلا تملك أحد أكثر أنظمة الأسلحة تطورا في العالم".

قال متحدث باسم الشرطة النيجيرية، إنها أنقذت أكثر من 300 شخص معظمهم أطفال كانوا مكبلين في مبنى بمدينة كادونا شمالي البلاد. وتتراوح أعمارهم بين نحو خمس سنوات وأواخر سن المراهقة. وكان البعض منهم مكبلين معاً من كواحلهم بينما كانت سيقان الآخرين مكبلة بسلاسل مربوطة في قطع معدنية كبيرة. وذكرت الشرطة أن المبنى يضم مدرسة إسلامية وأن سبعة أشخاص اعتقلوا بعد مداهمته.