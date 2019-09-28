بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي، آفاق التسوية في سوريا بعد اكتمال تشكيل اللجنة الدستورية، وفي وقت سابق، أعربت روسيا عن أسفها لإصدار الولايات المتحدة بياناً اتهمت فيه القوات الحكومية السورية باستخدام أسلحة كيميائية بمحافظة اللاذقية في أيار/ مايو قبل انتهاء الأمم المتحدة من تحقيقها، مما قد يؤثر سلباً على عملية التسوية السياسية في سوريا.

أعلن المبعوث الأميركي الخاص للشؤون السورية، جيمس جيفري، أن الولايات المتحدة تواصل مناقشتها للوضع في سوريا مع روسيا. وإن ممثلين عن شمال شرق سوريا سينضمون إلى اللجنة الدستورية من ضمن الخمسين الذين اختارتهم الامم المتحدة.

انطلقت مظاهرات احتجاجية في قنا والأقصر بصعيد مصر، بالإضافة إلى جزيرة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، للمطالبة برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي، استجابة للدعوة التي أطلقها المقاول والفنان محمد علي، تحت شعار "جمعة الخلاص". وتأتي هذه التظاهرات بعد حملة اعتقالات ضخمة، طالت مئات الناشطين والقيادات المصريين، في حين تشهد العاصمة، القاهرة، إغلاقاً كبيراً للمراكز الحيويّة.

صرح متحدث باسم الاتحاد الأوروبي، بأن الاتحاد يتابع الوضع في مصر عن كثب ويعرب عن ثقته في إطلاق سراح من تظاهروا بسلام. وقال "إنه حق أساسي وجوهري لجميع المواطنين في التجمع والتعبير عن أنفسهم بحرية وسلام".

قال وزير الخارجية السعودي، إبراهيم العساف، ان النظام الايراني استغل المردود المادي من الاتفاق النووي لتمويل نشاطاته العدائية والإرهابية، ولا بد للمجتمع الدولي اليوم أن يدرك أن تجفيف مصادر تمويل هذا النظام هو الوسيلة السلمية الأمثل لإجباره على التخلي عن ميليشياته وعن تطوير الصواريخ الباليستية وعن أعماله العدائية المزعزعة لاستقرار المنطقة والعالم أجمع".

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، مقتل وإصابة 13 جنديا من الجيش اليمني التابع لحكومة عدن، قنصا في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

تفتح السعودية، أبوابها، اليوم، لمواطني 49 دولة، للدخول إلى أراضيها بدون تأشيرة مسبقة ومنحهم تأشيرة سياحية. واغلبيتها دول اوروبية وبعضها اسيوي، وليس بينها اي دولة عربية.

قالت القيادة الأميركية الأفريقية ان غارات جوية في ليبيا ادت إلى مقتل 17 إرهابياً". و"لا يوجد ضحايا بين المدنيين". وأشار البنتاغون إلى أن "العملية تمت بالتنسيق مع حكومة الوفاق الوطني".

نفى "أنصار الله" ما روجته الصحافة بأن السعودية وافقت على وقف اطلاق نار جزئي يطاول 4 محافظات وقال رئيس اللجنة الثورية محمد علي الحوثي أن ذلك غير صحيح مشيراً إلى تمسك صنعاء بوقف شامل لاطلاق النار "ووقف العدوان" على الشعب اليمني.