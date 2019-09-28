الأخبار/ ميسم رزق

في إطار تبريره قانون نقل مبلغ 35 مليار ليرة من "المؤسسة العامة للإسكان" إلى "جمعيات الرعاية" اعترف وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان بوجود أزمة سيولة في "الإسكان". وأن المبالغ التي رُصدت لعامَي 2018 و2019 بقيمة 200 مليار ليرة لم تُصرف بعد، وتجدر الإشارة إلى أن أحداً لم يعترض على دفع الأموال للجمعيات التي تدعم الفئات الأكثر فقراً في المجتمع. ولكن السؤال كان عن سبب عدم تأمين المبالغ لدعم الجمعيات من أبواب أخرى غير مؤسسة تعاني أصلاً من نقص في موازنتها، وذلك ألحق الضرر بآلاف الأسر التي "ورّطتها" السلطة في الاستدانة لتأمين مسكن، بدل وضع سياسة إسكانية لا تعتمد بالضرورة على التملّك بأسعار منفوخة.

الأخبار/ نقولا ناصيف

قال أن رئيس مجلس النواب نبيه بري مع نظرية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حول الحوار مع سوريا وحل أزمة النازحين وإعادتهم إلى وطنهم، مشدداً على طرح الموضوع في مجلس الوزراء. ويقول: في مجلس الوزراء آلية للتصويت، وأن الخلاف على الحوار مع سوريا متوقع، وفي احسن الاحوال اذا استمر بين مَن يريده ومَن لا يريده يُحتكم الى التصويت. وأبدى الرئيس بري تفهمه حيال موقف رئيس الحكومة سعد الحريري في الرفض، وهو حقه، وله ان يتحفظ، ومن غير الضروري ان يقود هو الحوار مع الحكومة السورية.

البناء/ وفيق ابراهيم

تحدث عن أن هناك صراع لبناني قائم بين دولة لا تعمل الا من اجل امنها، وبين امان الناس المفقود والمتدهور. وقال أن الرئيس ميشال عون لم يخطئ عندما طالب الامم المتحدة في خطابه الأخير من منبرها بضرورة رعاية العودة الآمنة للنازحين السوريين الى بلادهم ملوّحاً بإمكانية عقد قمة له مع الرئيس السوري بشار الأسد لإعادة النازحين من جهة، وإعادة العلاقات الاقتصادية المزدهرة بين البلدين، فالرئيس يعلم انّ قسماً هاماً من أمان اللبنانيين في المراحل السابقة كان يأتي من الاستخدام الاقتصادي للحدود اللبنانية السورية حتى الأردن والعراق والخليج ويعرف أيضاً انّ ازدهار السياحة على علاقة أيضاً بهذه الحدود. وأخيراً تساءل فهل ينفجر الصراع بين أمن الدولة و أمان الناس منتقلاً الى الشارع؟

اللواء/ أنطوان الأسمر

تناول موضوع لجنة التحقيق البرلمانية المنوي طرح تشكيلها وقال، لا يُنظر الى لجنة التحقيق البرلمانية المنوي طرح تشكيلها في أول هيئة عامة في مجلس النواب، سوى محاولة محكوم عليها بالفشل المحتّم، بدليل الإنقسام السياسي الذي شاب توقيع الكتل عليها ، مستخلصاً هذا الإستنتاج من عدم تفويت إحدى الكتل الموقّعة على طلب تشكيل اللجنة فرصة لتبرير توقيعها ليس امام جمهورها بل حيال حليف مُفترض يعتبر أن اللجنة صُمّمت على قياس النيل منه.

الشرق/ يحيى جابر

تحدث عن مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري حول قانون الانتخابات ، والتي يختلف الكثير من الأفرقاء السياسيين حولها. ولكن برأي الرئيس بري أن" من مصلحتنا كلبنانيين ان نعجل بالقانون الانتخابي ونبدأ به منذ الآن" فخير لنا جميعاً ان يأتي ولو متأخراً من ان لا يأتي، خصوصاً وان القانون المعمول به حالياً، والذي جرت الانتخابات الاخيرة على أساسه، "أوجد خللاً كبيراً، وشكوى عارمة من الجميع." وقال جابر أن المسألة موقوفة على الآتي من الأيام، وقد عانى اللبنانيون الامرين من قوانين انتخابية، لا تقيم اعتباراً للارادة الشعبية وموقوفة على أصحاب النفوذ المالي والطائفي.

الشرق/ تريز قسيس صعب

تناولت موضوع سفر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى نيويورك وما رافقتها من شائعات طالت الرئيس والوفد المرافق وقالت، أن إعلاميون مرافقين للرئيس ابدوا استغرابهم من حجم الأخبار المغلوطة التي روجت حول الزيارة والروايات التي أثيرت. وأشاروا الى ان الوفد المرافق لم يتجاوز عددهم الـ٦٠ شخصاً وان الاقامة كانت في فندق عادي ينزل فيه عادة رؤساء الدول بالنظر الى موقعه والتدابير الأمنية التي تتخذ في محيطه. ورأى الإعلاميون ان مثل هذه الحملات تعني ان المستهدف الوحيد هو رئيس الجمهورية وان مصدر الشائعات بات معروفاً.

نداء الوطن/ خالد أبو شقرا

قال أن العالم يضج بأسئلة كثيرة عن الوضعين الإقتصادي والنقدي. وأن الأزمة وإن لم تكن جديدة، فقد تفاقمت أخيراً نتيجة شحّ الدولار وتزايد مخاوف المواطنين على أمنهم المعيشي والحياتي. مما ساهم في تفاقم الاحداث، وعدم خروج أحد من المسؤولين لمصارحة المواطنين بحقيقة ما يجري، أو مشاركة الحلول مع التجار ومقدّمي الخدمات، فتركت الأمور للتقديرات والإشاعات وإثارة الذعر. وأكمل متسائلاً في الوقت الذي ينتظر فيه اللبنانييون الثلثاء ، تعميم "المركزي" الذي من المتوقع أن ينظم فيه تمويل استيراد القمح والدواء والنفط بالدولار، "ولكن ماذا عن بقية السلع المستوردة مثل الرز والسكر والحليب والزيوت والحبوب والمواد الغذائية واللحوم وغيرها الكثير كيف سيدفع ثمنها؟