روسيا اليوم

ترامب: روحاني طلب رفع العقوبات مقابل لقائي لكنني رفضت

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن طهران كانت ترغب في أن ترفع واشنطن العقوبات عنها مقابل عقد لقاء بين رئيسي البلدين، "إلا أنني أجبت بالرفض". وكتب ترامب تغريدة على "تويتر" قال فيها "إيران أرادت مني أن أرفع العقوبات المفروضة عليها حتى يُعقد لقاء بيننا. وبالطبع كان جوابي لا!". وكان روحاني قال في وقت سابق من اليوم إن الولايات المتحدة عرضت رفع جميع العقوبات المفروضة على طهران مقابل إجراء محادثات. وأضاف "المستشارة الألمانية ورئيس وزراء بريطانيا ورئيس فرنسا كانوا في نيويورك وأصروا جميعا على عقد هذا الاجتماع. وأميركا تقول إنها سترفع العقوبات". وتابع روحاني قائلا "العقوبات التي سترفع ستكون محل نقاش وقد قالوا بوضوح إنهم سيرفعون جميع العقوبات". وأورد الموقع الرسمي لروحاني هذه التصريحات لدى عودة روحاني إلى طهران من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

روسيا اليوم

السيسي يوجه رسالة إلى الشعب المصري

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كلمة إلى مواطنيه أكد فيها أن "المعركة مع الإرهاب لم ولن تنتهي بدون إرادة شعبية عازمة على القضاء عليه بشتى أنواعه إن كان إرهاب عقول أو أنفس". قال السيسي في منشور على حسابه الرسمي في موقع "فيسبوك": "سلام على كل من روى بدمائه الزكية تراب هذا الوطن العظيم، اليوم نال الإرهاب الغاشم عددا من أبنائنا الأبرار، الذين ضحوا بأرواحهم الغالية فداء لهذا الوطن. وأضاف: "إن سرطان الإرهاب لا زال يحاول خطف هذا الوطن ولكننا صامدون، نحاربه بكل ما أوتينا من قوة وإيمان وإنا لمنتصرين بإذن الله ثم بفضل جيش مصر القوي، جيش مصر الذي كان ولا زال العقبة التي تتحطم عليها مطامع وأفكار أصحاب النفوس الخبيثة". وتابع السيسي: "شعب مصر العظيم، أود أن أؤكد أن معركتنا مع الإرهاب لم ولن تنتهي بدون إرادة شعبية عازمة على القضاء عليه بشتى أنواعه، سواء كان إرهاب العقول أو الأنفس، ولذلك أود أن تكون غاية أمتنا هي القضاء على هذا الإرهاب وإعلاء مصلحة الوطن".