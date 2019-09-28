الوكالة الوطنية للإعلام

الجراح بعد اجتماع اللجنة المكفلة بملف الكهرباء: الأسبوع المقبل سنأخذ قرارا بالخيار المناسب

قال وزير الإعلام جمال الجراح بعد اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة دراسة ملف الكهرباء: "الفريق التقني سينكب على اختيار الأسلوب الأفضل والذي سيوفر الكهرباء بأسرع وقت وبأقل كلفة، وهذا هو الهدف الأساسي، والأسبوع المقبل سنأخذ قرارا بالخيار المناسب". أضاف: "رئيس الحكومة سعد الحريري يعقد اجتماعات مكثفة بهدف الانتهاء من موضوع الكهرباء لأهميته للبنانيين وللاقتصاد، خاصة أن الاختيار الذي سيعتمد سيخفض من عجز الكهرباء والموازنة، وبالتالي نوفر على الدولة اموالا طائلة ونزيد ساعات التغذية". وعن موضوع المحروقات، أعلن التوصل إلى "حل يرضي أصحاب الصهاريج والمحطات"، موضحا أن "لا جلسة لمجلس الوزراء الإثنين المقبل".

وكالة الأناضول

لافروف يقدم مشروع قانون لتطوير نظام للحد من الأسلحة

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الجمعة، أن بلاده تقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار بشأن تعزيز الحد من الأسلحة. وقال لافروف متحدثًا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك: "أود اليوم أن أعلن، خلال الدورة الحالية للجمعية العامة، تقديمنا مشروع قرار لتعزيز وتطوير نظام الاتفاقات المتعلقة بالحد من الأسلحة ونزع السلاح وعدم الانتشار، وأدعو الجميع إلى مفاوضات بناءة". وأشار أن "الموافقة على القرار ستكون مساهمة هامة في تهيئة الظروف لنجاح عقد المؤتمر الاستعراضي المقبل بشأن تنفيذ معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، العام المقبل". ولفت وزير الخارجية خلال كلمته إلى أن "الدول الغربية تحاول منع تبلور عالم متعدد الأقطاب وتفرض معاييرها على الجميع". وأردف أن "هدف المساعي الغربية يتمثل في تبديل أعراف القانون الدولي بقواعد تخدم المصالح الضيقة للدول الغربية، وإعلان الغرب المصدر الوحيد للشرعية".

وكالة أنباء رويترز

مبعوث الأمم المتحدة: حان الوقت لإجراء تبادل للأسرى في سوريا على نطاق واسع

قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا يوم الجمعة إن على الحكومة السورية والمعارضة المضي قدما في عمليات تبادل للأسرى على نطاق واسع بغرض بناء الثقة قبل عقد أول جولة محادثات بينهما في أكثر من عام الشهر المقبل. وأعلنت الأمم المتحدة يوم الاثنين تشكيل لجنة لصياغة دستور لسوريا وهي خطوة طال انتظارها في عملية السلام المتعثرة. ويقول مسؤولو الأمم المتحدة إن هذه اللجنة مهمة للغاية لتحقيق إصلاحات سياسية وإجراء انتخابات بهدف توحيد سوريا وإنهاء الحرب التي تسببت في مقتل مئات الآلاف وتشريد نحو نصف سكان البلاد الذين كان يبلغ عددهم قبل الحرب 22 مليون نسمة. وقال المبعوث جير بيدرسن لرويترز في مقابلة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة "بعد ثماني سنوات ونصف من الحرب والصراع لدينا بعض الأنباء الإيجابية".

وكالة أنباء شينخوا

وزير الخارجية الصيني: الصين تعزز الاتصال والتنسيق على الصعيد الاستراتيجي مع الإمارات

صرح عضو مجلس الدولة ووزير الخارجية الصيني وانغ يي هنا بأن الصين ترغب في تعزيز الاتصال والتنسيق على الصعيد الاستراتيجي مع دولة الإمارات العربية المتحدة. وقال وانغ إن زعيمي البلدين توصلا إلى توافق مهم عندما قام الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، بزيارة دولة إلى الصين في يوليو، حيث وضعا مخططا للعلاقات الثنائية في العصر الجديد. وجاءت تصريحات وانغ خلال محادثاته مع وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان على هامش انعقاد الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال وانغ إن الصين والإمارات، بصفتهما شريكين استراتيجيين شاملين، بحاجة إلى تعزيز الاتصال والتنسيق على الصعيد الاستراتيجي وخاصة في وقت يشهد فيه الوضع على الصعيدين الدولي والإقليمي مزيدا من التعقيد.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

روسيا تقدم للجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قانون بشأن تطوير نظام للحد من الأسلحة

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا تقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار بشأن تعزيز الحد من الأسلحة. قال لافروف متحدثًا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة "أود أن أعلن، خلال الدورة الحالية للجمعية العامة، تقديمنا مشروع قرار لـ "تعزيز وتطوير نظام الاتفاقات المتعلقة بالحد من الأسلحة ونزع السلاح وعدم الانتشار، وأدعو الجميع إلى مفاوضات بناءة". وأشار إلى أن "الموافقة على القرار ستكون مساهمة هامة في تهيئة الظروف لنجاح عقد المؤتمر الاستعراضي المقبل بشأن تنفيذ معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، العام المقبل". تجدر الإشارة أيضاً إلى أن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية هي معاهدة دولية، بدأ التوقيع عليها في 1 تموز/ يوليو 1968 للحد من انتشار الأسلحة النووية التي تهدد السلام العالمي ومستقبل البشرية. حتى الآن وقع على الاتفاقية 191 دولة. مع ذلك ما زال خارج الاتفاقية دولتين نوويتين أكيدتين (تملكان تجارب نووية مصرح بها) هما الهند وباكستان ودولة نووية محتملة هي إسرائيل (لم تصرح إسرائيل حتى الآن عن امتلاكها للسلاح النووي رغم الكثير من المؤشرات التي تؤكد ذلك). أحد الأطراف هي كوريا الشمالية التي يحتمل امتلاكها لقوة نووية أيضا ما زالت خارج الاتفاقية. تم اقتراح الاتفاقية من قبل إيرلندا وكانت فنلندا أول من وقع عليها.