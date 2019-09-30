الوكالة الوطنية للإعلام

درويش: كنا وسنبقى مع مطالب أهلنا في طرابلس ولبنان

غرد عضو "كتلة الوسط المستقل" النائب علي درويش عبر "تويتر" بالقول: "عندما كنا نحذر من تفاقم الوضع الاقتصادي

والاجتماعي كان البعض يحاول الاستخفاف به، أما اليوم ومع انفلات الأمور، بات على هذا البعض مراجعة حساباته، ونقول ما يزال هنالك فسحة للمعالجة، وكما كنا سنبقى مع مطالب أهلنا في طرابلس ولبنان".

وكالة الأناضول

أردوغان: مصممون على بلوغ أعلى مستويات التصنيع العسكري

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عزم وإصرار بلاده على بلوغ أعلى المستويات في التصنيع العسكري بإمكانات محلية. جاء ذلك في كلمة ألقاها باسطنبول، الأحد، خلال مشاركته في حفل إنزال سفينة (TCG Kınalıada) المصنعة محلياً في إطار مشروع ميلغم لتصنيع السفن الحربية، وإطلاق مشروع تصنيع سفينة حربية لباكستان. وقال أردوغان في هذا السياق: "مصممون على بلوغ أعلى المستويات بإمكانات محلية في تكنولوجيا المعدات البحرية والصواريخ والأنظمة الإلكترونية والمدافع البحرية". وأوضح أردوغان أن تركيا باتت واحدة من الدول العشرة في العالم التي تصنع سفنها الحربية بإمكاناتها المحلية.

وكالة أنباء رويترز

وزير النفط الإيراني: يجب التأهب لمواجهة هجمات عسكرية أو إلكترونية

حث وزير النفط الإيراني بيجن نامدار زنغنه يوم الأحد صناعة النفط على التأهب لمواجهة هجمات عسكرية أو إلكترونية وسط تصاعد للتوتر بين إيران والولايات المتحدة في منطقة الخليج. وقالت تقارير لوسائل إعلام أميركية إن واشنطن تبحث احتمال شن هجمات إلكترونية على إيران بعد أن تعرضت منشأتان نفطيتان سعوديتان لهجمات في 14 سبتمبر وحمل مسؤولون أميركيون إيران المسؤولية عنها في حين نفت طهران أي ضلوع لها فيها.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

جونسون يتعهد بالبقاء في منصبه والخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر

تعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الأحد بالبقاء في منصبه حتى إذا لم ينجح في التوصل إلى اتفاق على خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي. ونقلت وكالة "رويترز" عن جونسون قوله إن حكومة المحافظين التي يرأسها هي الوحيدة القادرة على إتمام هذا الخروج يوم 31 أكتوبر تشرين الأول سواء باتفاق أو بدونه. وفي مستهل المؤتمر السنوي لحزب المحافظين في مدينة مانشستر بشمال البلاد، يسعى جونسون لإقناع حزبه برسالة مفادها أن الخروج "مسألة حياة أو موت" وأنه سيخرج بريطانيا من التكتل في نهاية الشهر المقبل سواء باتفاق أو بدونه.