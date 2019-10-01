باكستان تخطط للحصول على طائرات سو-35 المقاتلة الروسية

تخطط باكستان للحصول على 36 طائرة مقاتلة من طراز سو-35. وفقا لخبر تم نشره في موقع World defense. كانت هناك أخبار عن اهتمام باكستان بشراء مقاتلات سو-35 الروسية. وقال الكاتب أن رئيس الوزراء باكستاني السيد عمران خان قام يوم أمس بزيارة مقر القوات الجوية الباكستانية. هناك التقى بجميع كبار قادة قطاع القوات الجوية الباكستانية. وكان برفقة رئيس الوزراء وفد رفيع المستوى يضم وزير الخارجية ووزير الدفاع ومستشار المالية ووزير الإنتاج الدفاعي وغيرهم. وتمت الموافقة على شراء +/- 36 مقاتلة سو-35 من روسيا وفقًا للشروط والأحكام المقبولة للطرفين.

هذه الطائرة ستمنح سلاح الجو الباكستاني قفزة هائلة في المدى ومهام Sead / Dead و القصف والهجمات الإلكترونية وقبل كل شيء التفوق الجوي المتقدم. ورغم ذلك فلو عرضت الولايات المتحدة مقاتلاتها الجديدة من طراز إف-16 بلوك 72 لسلاح الجو الباكستاني فقد يتخلى عن الخيار الروسي. خاصة بعد تفوق مقاتلاتها الإف-16 بلوك 50/52 على الميغ-21 و سو-30 الهندية خلال القتال الجوي الأخير بين البلدين. وهناك أخبار حول عرض 18 إلى 24 مقاتلة من طراز إف-16 بلوك 70 المصنعة من قبل شركة لوكهيد مارتن على القوات الجوية الباكستانية. كما قد يخضع كل أسطولها الحالي إلى ترقية لمواصفات بلوك 70/72 ، بالإضافة إلى برنامج تمديد عمر الخدمة (SLEP) لرفع عمر الطائرات الحالية إلى 12000 ساعة. يتعين على القوات الجوية الباكستانية قبول العرض أو الإعلان عنه علنًا. وقد يحصل الجيش الباكستاني أيضًا على دبابات T90M ، وهي ستكون صفقة مربحة بشكل كبير بالنسبة لروسيا.

إس-400 التركي أصبح في وضع التشغيل

للمرة الأولى ، فإن الوافد الذي وصل مؤخرًا من روسيا إلى تركيا ، إس-400 ، في وضع التشغيل وتم نشره في عاصمة البلاد أنقرة.

اصدرت شركة Image Satellite International التي تتخذ من إسرائيل مقرا لها ، صورة فضائية جديدة يوم أمس تُظهر نظام إس-400 في قاعدة مورتد بالعاصمة التركية أنقرة.

قامت تركيا بنشر مكونات إطلاق منظومة إس 400 في قاعدة مورتد أكينشي في العاصمة أنقرة. واشترت تركيا ، وهي دولة عضو في حلف شمال الأطلسي الناتو منذ عشرات السنوات، أنظمة إس-400 التي تصنعها روسيا والمصصم لإسقاط المقاتلات الحربية التي يشغلها الحلف، الأمر الذي يُنذر بعواقب وخيمة بين أنقرة والحلف. وكانت أنقرة أعلنت في وقت سابق أنها انتهت من تسلم مكونات الدفعة الأولى والثانية من النظام الروسي إس-400 ، بالرغم من الاعتراض الذى أبداه حلفاء تركيا فى واشنطن و الناتو. وذكرت شبكة “سي أن أن” الأميركية في تقرير لها ، بأن تركيا اشترت نظام الدفاع الصاروخي الروسي في صفقة بلغت قيمتها 2 مليار دولار. مشيرة إلى أنّ الامر يثير التساؤل عن العلاقة الاستراتيجية بين تركيا و الولايات المتحدة الممتدة منذ عشرات السنوات، كما يثير السؤال بشأن عضوية تركيا فى حلف الناتو.

يمكن لنظام إس الصاروخي الروسي إسقاط طائرات على بعد 240 كيلو مترا ، و اعتراض الصواريخ العابرة للقارات على بعد 61 كيلو مترا.

بعد حضور الرئيس أردوغان إلى معرض ماكس 2019 MAKS في روسيا ، ظهرت تكهنات جديدة: هل ستشتري تركيا مقاتلات سو-57 بعد شرائها أنظمة إس 400؟.

روسيا تنشر منظومة الدفاع الجوي S-400 قرب القطب الشمالي

كشف الجيش الروسي اليوم أنه نشر منظومات دفاعية جوية جديدة من طراز S-400 Triumph على أرخبيل "نوفايا زيمليا" في القطب الشمالي، وأنه وسع منطقة مراقبة المجال الجوي هناك لمسافات كبيرة. وقال المكتب الصحفي لأسطول الشمال الروسي "إن فوج الدفاع الصاروخي المضاد للطائرات التابع لأسطول الشمال، والذي تم نشره في جزيرة جنوب أرخبيل "نوفايا زيمليا"، أعيد تجهيزه بالكامل بأنظمة دفاع جوي جديدة من طراز S-400".

وتابع الجيش أن أفراد هذه الكتيبة خضعوا لإعادة التدريب من أجل استخدام الأنظمة الدفاعية الجديدة، وصاروا مستعدين لتولي مهام القتال.

وكان هذا الفوج في السابق مسلحا بأنظمة الدفاع الجوي S-300.

وأعلن المكتب الصحفي لأسطول الشمال الروسي "مع الانتقال إلى أنظمة الدفاع الجوي الجديدة S-400 ، ستزداد مساحة المجال الجوي الخاضعة للسيطرة في القطب الشمالي بشكل كبير".

الصين تكشف عن غواصة غير مأهولة ذات إزاحة كبيرة

يستعد جيش التحرير الشعبي الصيني PLA للإحتفال بالذكرى الـ 70 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية في 1 أكتوبر في بكين عن طريق الكشف عن نموذج أولي لمركبة تحت الماء غير مأهولة Unmanned underwater vehicle بإزاحة كبيرة من طراز LDUUV ، يذكر أن علماء الصين يعملون على مشروع 912 و هو مشروع لبرنامج سري لتطوير جيل جديد من الغواصات الروبوتية التي تعتمد على الذكاء الإصطناعي في اتخاذ القرار من تلقاء نفسها في تغيير المسار و عمق الغوص لتجنب الكشف من سونارات العدو وأيضا إمكانية الكشف عن السفن وتصنيفها إن كانت مدنية أو عسكرية وهي ستستخدم لنشر الألغام أو مراقبة وجمع المعلومات عن السفن والغواصات المعادية للغواصات المؤهولة الصينية أو عمل كمائن لسفن وغواصات العدو ومهاجمتها كروبوتات إنتحارية ومن المتوقع أن يتم نشرها في بداية العام 2020.

تنشر الصين ببحر الصين الشرقي والجنوبي منظومة سور الصين العظيم تحت الماء التي تتكون من هيدروفونات بكابل الألياف البصرية لتسجيل الأصوات وسماعها للكشف عن السفن والغواصات المعادية التي تدخل لمناطقها الإقتصادية وكذلك المركبات دون قائد تحت الماء صغيرة الإزاحة للإتصالات وكشف الألغام والصين بارعة بمجال الروبوتات تحت الماء فسبق وطورت Haiyi 1000 التي استمرت في العمل لمدة 91 يوم وقطعت 1884 كم و Haiyan التي بمدى 1000 كم في 30 يوم بسرعة تصل إلى 4 عقدة وأن تعمل في عمق أقصى يصل إلى 1500 متر وأيضا Sea Wing والتي وصلت لعمق 6329 متر وهي التي استمرت في العمل ببحر الصين الجنوبي لمدة شهر وأكثر من 436 يوم من التشغيل المتواصل بغرب المحيط الهادئ بحر الصين الشرقي وعلماء الصين لديهم تجارب أيضا في الكشف السلبي عن المركبات تحت الماء عبر الأثر الحراري أو البارد الذي تتركه.

الست مدمرات TYPE 052C التي بالخدمة الحالية التي تعتبر أكثر من 20 مدمرة TYPE 052D التي أطلقتها الصين بالفعل من الحوض الجاف إلى الماء تطوير لها تمتلك سونار للبدن وهو TYPE SJD-9 الرقمي سلبي/إيجابي في النطاق الأوسط وهو بمدى للكشف يصل إلى 12 كم وهذا يستخدم للكشف عن الألغام للإبحار بعيد عنها ، سونار سلبي مجرور للنطاق المنخفض التردد للكشف عن الغواصات وهو TYPE SJG-206 الذي تم تطويره بنجاح في عام 2003 والذي لديه مدى كشف أقصى أكثر من 100 كم وتحديداً 185 كم وهو قادر على اكتشاف غواصة نووية من حوالي 80 كم وتغطيته تصل لعمق 1000 متر وهو بطول حوالي 300 متر ويمكنه تعقب 5 أهداف بنفس الوقت وسونار المقطور لـ TYPE 052D هو سلبي وإيجابي وأكثر حساسية لضوضاء الغواصات الهادئة المعادية مع قمع لحد كبير له ضوضاء السفينة التي قد تؤثر عليه وبقابلية البقاء أثناء المناورة.

علماء أميركيون يُطوّرون "سمكة" آلية ذات قدرات جاسوسية وعسكرية

طور علماء من جامعة فرجينيا الأميركية، سمكة آلية هي الأسرع من نوعها، مما يمنحها قدرات جاسوسية وعسكرية يمكن استغلالها مستقبلاً، وفق ما نقل موقع سكاي نيوز عربية.

واختار العلماء أن تكون ابتكاراتهم الآلية على هيئة سمكتي التونة أو الماكريل (الإسقمري)، نظراً لقدرتهما على السباحة بشكل سريع، الأمر الذي يميز هذه الروبوتات عن سابقاتها.

وذكرت مجلة "ساينس روبوتيكس"، أن تردد ضربات الذيل للسمكة الآلية “تونابوت” يبلغ 15 هيرتز، وهو ما يتوافق مع سرعة سباحة تصل إلى 4.0 من طولها في الثانية الواحدة.

تجدر الإشارة إلى أن سرعة "تونابوت" تعد الأعلى بين الروبوتات القادرة على السباحة، وذلك رغم أن سرعتها لا تصل لسرعة السمكة الحقيقية.

ويتوقع العلماء أن تتنوع الاستخدامات الخاصة بـ”تونابوت” ومثيلاتها في المستقبل، إلا أن أهم تلك المجالات هو الاعتماد عليها في "الجاسوسية" والأغراض العسكرية.

ويعود ذلك إلى أنه يمكن إدخال تعديلات عليها لاستيعاب أجهزة الاستشعار، والسماح لها بالقيام بأشياء مثل تتبع العمليات تحت الماء، أو جمع المعلومات.