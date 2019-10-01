الجزيرة - السعودية

"أرامكو" تُعرِّف 26 من رؤساء تحرير الصحف وقادة الرأي في المملكة بتطورات أعمالها

استضافت أرامكو السعودية أمس وفدًا يتكون من 26 من رؤساء تحرير الصحف وكبار قادة الرأي في المملكة، ضمن برامجها للتواصل مع وسائل الإعلام والكتاب الصحفيين، للتعريف بتطورات الأعمال في الشركة وتوجهاتها الاستراتيجية محليًا ودوليًا. والتقى ضيوف الشركة رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين الناصر وأعضاء الإدارة العليا بالشركة، حيث تم تقديم عرض لآخر أعمال الشركة في القطاعات المختلفة. وتحدث رئيس أرامكو السعودية عن أهم التطورات التي أنجزتها أرامكو السعودية في العام 2019م، وتميزها المالي والتشغيلي للحفاظ على موثوقيتها كأفضل مورّد للطاقة في العالم.

أخبار الخليج - البحرين

رئيس الوزراء يشيد بعلاقات التعاون والصداقة بين البحرين وأمريكا

استقبل الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بقصر القضيبية أمس السفير جستن هيكس سيبريل سفير الولايات المتحدة الامريكية المعتمد لدى مملكة البحرين، حيث بحث معه العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات. وخلال اللقاء أشاد رئيس الوزراء بعلاقات التعاون والصداقة التي تربط بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، وما يجمعهما من شراكة استراتيجية راسخة، اسهمت في تحقيق المصالح والمنافع المتبادلة للبلدين والشعبين الصديقين في مختلف المجالات.

القدس - فلسطين

رغم القطيعة بين السلطة وإدارة ترامب.. الكونغرس يسعى لمضاعفة دعم أجهزة الأمن الفلسطينية

علمت "القدس" أن مجلس الشيوخ الأميركي، بقيادة السيناتور الجمهوري ليندزي غراهام (ولاية كارولاينا الجنوبية) الذي يرأس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ، يعمل من أجل مضاعفة الدعم المالي الذي تقدمه الولايات المتحدة لأجهزة الأمن السلطة الفلسطينية في الميزانية المقبلة. وبحسب المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، فإن غراهام، المعروف بتأييده المتفاني لليكود ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، يحظى بتأييد كل من رئيس الأغلبية في مجلس الشيوخ، السيناتور ميتش مكانول (جمهوري من ولاية كينتاكي) والسيناتور ماركو روبيو (جمهوري في لجنة العلاقات الخارجية) وزعيم الأغلبية الديمقراطية، السيناتور تشاك شومر (ولاية نيويورك)، والسيناتور بوب ميناندز ، ديمقراطي (ولاية نيويورك) و"تقريبا من كل أعضاء لجنة العلاقات الخارجية، وأعضاء لجنة القوات المسلحة، جمهوريون وديمقراطيون، لأنهم يعرفون تماما أهمية دعم أجهزة أمن السلطة الفلسطينية لمساندة أمن إسرائيل".

الوطن - عمان

هجوم لـ (الشباب) يستهدف قاعدة أميركية وقافلة أوروبية في الصومال

هاجم مسلحو حركة الشباب ذات الصلة بتنظيم القاعدة قاعدة عسكرية أميركية بالقرب من العاصمة الصومالية مقديشو. كما استهدف المسلحون قافلة عسكرية تابعة للاتحاد الأوروبي باستخدام سيارة مفخخة. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن عبد الرحمن موسى على، أحد أفراد الجيش الصومالي القول هاتفيا ” نحن على علم بأن مسلحي الشباب فجروا سيارتين مفخختين عند قاعدة عسكرية أميركية في منطقة باليدوجلي “. وأضاف ” المسلحون هاجموا القاعدة من جهات مختلفة”. وأشار إلى أن الجنود بالقاعدة اشتبكوا مع المهاجمين، مما أدى لوقوع خسائر بشرية في صفوف الجانبين. وفي واقعة أخرى، اصطدم المسلحون بسيارة مفخخة بقافلة تقل مستشارين إيطاليين بالقرب من أكاديمية تدريب عسكرية في مقديشو، بحسب ما قاله أحد رجال الشرطة.