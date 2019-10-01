وكالة أنباء الإمارات - وام

وزراء العدل بدول " التعاون " يبحثون في مسقط تعزيز التعاون القانوني والقضائي

اختتمت في العاصمة العمانية "مسقط" أعمال الاجتماع التاسع والعشرين لوزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي انعقد بمقر الهيئة الاستشارية لدول التعاون برئاسة الشيخ عبدالملك بن عبد الله الخليلي وزير العدل بسلطنة عمان. وشمل جدول أعمال الاجتماع موضوعات عدة من بينها توصيات لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل التي عقدت بالأعوام 2017 - 2019 تنفيذاً لقرارات وزراء العدل في اجتماعهم الثامن والعشرين الذي عقد بالسعودية في أكتوبر 2016م، إضافة إلى الموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك، بين وزارات العدل.

وكالة الأناضول

فرنسا تعتزم تقديم 60 مليون يورو لدعم المرحلة الانتقالية بالسودان

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن بلاده ستقدم 60 مليون يورو لدعم الفترة الانتقالية في السودان. وأضاف ماكرون خلال مؤتمر صحفي عقده مع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك بالعاصمة باريس: "سنواصل دعوة الولايات المتحدة لرفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب". واعتبر ماكرون أن "الثورة السودانية تلهم إفريقيا والعالم"، مشدداً على أنه "من الضروري أن تنجح الفترة الانتقالية في السودان من أجل مستقبل المنطقة".

وكالة أنباء رويترز

مستشار سابق لترامب: كوريا الشمالية لا تنوي التخلي عن أسلحتها النووية

قال جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي الذي عزله الرئيس دونالد ترامب قبل أسابيع في كلمة يوم الاثنين إن كوريا الشمالية ليس لديها النية للتخلي عن أسلحتها النووية وإنها تستفيد من المماطلة في المواجهة بينها وبين واشنطن.

وقال بولتون الذي يتخذ موقفاً متشدداً من كوريا الشمالية وإيران والذي أطاح به ترامب قبل ثلاثة أسابيع في الكلمة التي ألقاها في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن "يبدو أن من الواضح أن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية لم تتخذ قراراً استراتيجياً بالتخلي عن أسلحتها النووية. في الحقيقة، أعتقد أن العكس صحيح".

وكالة فرنس برس

عبدالله عبدالله يعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية الأفغانية

أعلن عبدالله عبدالله، رئيس السلطة التنفيذية في أفغانستان وأبرز منافس للرئيس أشرف غني، فوزه في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت السبت، رغم تواصل عملية فرز الأصوات. وقال عبدالله في مؤتمر صحافي "ستعلن لجنة الانتخابات المستقلة النتائج، لكننا حصلنا على غالبية الأصوات. لن تجري جولة ثانية". وأوضح عبدالله، الذي ترشح للرئاسة للمرة الثالثة بعد خسارته في عامي 2009 و2014، أنّ فريقه "سيشكّل الحكومة الجديدة".

وكالة أنباء شينخوا

وفد صيني يزور الولايات المتحدة لإجراء الجولة الـ13 من المشاورات الاقتصادية والتجارية رفيعة المستوى

سيترأس نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو خه، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، الوفد الصيني في زيارة لواشنطن لإجراء الجولة الـ13 من المشاورات الاقتصادية والتجارية رفيعة المستوى بين الصين والولايات المتحدة في الأسبوع الذي يلي عطلة العيد الوطني الصيني. وذكر نائب وزير التجارة الصيني وانغ شو ون، وهو أيضاً نائب الممثل التجاري الدولي للصين، أن الصين والولايات المتحدة عقدتا سابقاً محادثات تجارية على مستوى نائب الوزير في واشنطن وأجرتا مناقشات بناءة بشأن القضايا الاقتصادية والتجارية ذات الاهتمام المشترك.