الديار

30/9/2019

إنقسام في أوروبا بين من يؤيّد قوانين السوق الحرة ومن يؤمن بالإقتصاد الموجّه

ما زالت الهوة تتزايد بين الاقتصاديين والفلاسفة بين من يؤيدون قوانين السوق الحرة ومن يؤمنون بالاقتصاد الموجه.

وتثير تلك الفجوات تساؤلات تدور حول: هذه تضع حداً للنمو لمعالجة الاحتباس الحراري أم نعتمد على التقدم التكنولوجي.

ونقلت "الفرنسية" عن صوفي سواتون الاقتصادية والفيلسوفة في جامعة لوزان قولها إن " المشكلة هي إننا مدمنون على الأمر". وتطول قائمة التدابير للخروج من هذا الوضع بدءاً بالحد من المكافآت وربحية الشركات وحظر المبيدات واعتماد "دخل بيئي انتقالي" يكافىء الأنشطة الجديدة الحميدة.

ومع ذلك، تبقى المطالبة من النمو مسألة معقدة، ويحبذ اقتصاديون آخرون الدفاع عن نمو أخلاقي، فلا يحتسب النمو الاقتصادي فقط كنسبة من إجمالي الناتج المحلي، ولكن بمدى ارتباطه بالمعايير الاجتماعية والبيئية.

ويرى ستيوات واليس رئيس تحالف الرفاه الاقتصادي، أن" اقتصاد السوق، حيث يتم تغيير التدابير المحفزة والموضوعة بشكل جذري على عكس الرأسمالية التقليدية". ويجذب هذا النهج بالفعل بعض الحكومات، ولا سيما نيوزيلندا أو اسكتلندا، التي تعمل على تطوير "ميزانيات الرفاه الاجتماعي.

1/10/2019

"ضبابية" التوتّرات التجارية تدفع أسعار الذهب والنفط للهبوط

تراجعت أسعار الذهب، بعد أن دفعت الضبابية حيال الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين بعض المستثمرين للّجوء للدولار الآمن، ليضغطوا بذلك على الأصول المقوّمة بالعملة الأميركيّة. وارتفع البلاديوم، الذي ستخدم في التحفيز بصناعة السيّارات لمستوى قياسي جديد وسط توقّعات بعجز في المعروض هذا العام ما ساهم في تخطّيه مستوى 1700 دولار لأوّل مرّة. واستقرّت أسواق الأسهم في أوروبا وآسيا، بما في ذلك الصّين، متجاهلةً أنباء عن أنّ الإدارة الأميركيّة تدرس إلغاء قيد شركات صينيّة من البورصات الأميركيّة. ونقلت "بلومبرغ" عن مونيكا كراولي المسؤولة في وزارة الخزانة الأميركيّة قولها إنّ البيت الأبيض لا يفكّر في هذه الخطوة في الوقت الحالي، بعد أن ذكرت "رويترز" أنّ الإدارة الأميركيّة تدرس هذا الإجراء.

الشرق الأوسط

28/9/2019

" أوبك" تحركات السعودية السريعة لاستئناف الإنتاج حدّت من تقلبات أسعار النفط

قال محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، أمس، إنّ التحركات السريعة التي اتخذتها السعودية لاستئناف الإنتاج كانت شديدة الأهميّة للحد من تقلّبات أسعار النفط، بعدما اضطربت سوق النفط العالمية، في أعقاب الهجوم على منشأتي نفط سعوديّتين. وأبلغ باركيندو مؤتمراً للطاقة في كازاخستان بأنّه من غير المرجّح عقد اجتماع استثنائي لأعضاء "أوبك" وبقيّة مصدّري النفط، نظراّ لأنّ السعوديّة استعادت غالبية الإمدادات، مضيفاً أنّهم "تجاوزوا" الحادث. وقال أنّ المنظّمة ما زالت تركّز على الحفاظ على استقرار أسعار النفط، و"ستفعل كل ما يلزم لفصل النفط عن السياسة". كما قال باركيندو إنّ "أوبك" تتوقّع نموّاً قويّا في الأمد الطويل للطلب على النفط، خصوصا من الدول النامية. وأكّدت شركات سعودية عاملة في مجال البتروكيماويات الخاص بعمليّاتها الإنتاجية إلى المستويات الطبيعية التي كانت عليها قبل الهجمات التي تعرّضت لها منشآت تابعة لشركة "أرامكو"، منتصف الشهر الحالي.

28/9/2019

زنغنه: إنتاج إيران من المواد البتروكيماويّة سيبلغ 130مليون طن

أعلن وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه عن "إنطلاق النهضة الثالثة في الصناعات البتروكيماويّة لإنتاج 130 مليون طن بقيمة 135 مليار دولار في العام 2026" لافتًا إلى أنّه "حدثت قفزتين في الصناعات البتروكيماوية الأولى في بداية العقد الحالي وتمّ إنجازها. وستتحقّق القفزة الثانية في العام 2021، كما أن هناك بدايات وتحركات كبيرة وخططاً لقفزة ثالثة، وأمل بأكثر من 130 مليون طن سنوياً من المنتجات البتروكيمياوية.

والقفزة الثانية كانت قيمتها المالية 23 مليار دولار أوضاف أنه" إذا كانت القفزة الثالثة في الصناعات البتروكيماوية مصحوبة بطفرة في الصناعات التحويلية، بالإضافة إلى توفير الكثير من القيمة المضافة للبلاد.

ولفت إلى أنه " على سبيل المثال، سيتم توفير كميات ضخمة تبلغ حوالى 10 ملايين طن من المواد الخام للصناعات البتروكيماوية من خلال مشاريع وقف حرق الغاز في حقول النفط.