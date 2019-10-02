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الدولار سيتوافر في الأسواق المالية اللبنانية بدءاً من اليوم وفوضى المضاربة على الليرة ستنتهي تطبيقاً للتعميم الذي أصدره صباحاً حاكم المصرف المركزي والذي سيواكب بإجراءات لضمان تقيد الصيارفة بالسعر الرسمي للدولار.

وبحسب الخبراء فإن هذه الإجراءات برمتها وعلى أهميتها تبقى بحاجة إلى إكمال مسيرة الإصلاحات الجذرية والبنيوية للوضع المالي والاقتصادي الذي بات يحتاج إلى صدمة إيجابية...

المنار

أما الضابطة المالية الخارجية، فقد قررت الإبقاء على التصنيف الائتماني للدولة اللبنانية على حاله، إلا أن شركة موديز قررت وضع لبنان تحت المراقبة وباتجاه التخفيض خلال ثلاثة أشهر، إذا لم يتبلور مسار الأمور باتجاه إيجابي في خطوة وصفها العارفون بالإيجابية أو على الأقل بغير السلبية.

nbn

التعميم المنتظر لحاكم مصرف لبنان لتنظيم استيراد المشتقات النفطية والقمح والأدوية، صدر أخيراً على شكل جرعة ضخت في الشرايين الاقتصادية والمالية بانتظار تقدير الحجم الحقيقي للمفعول الذي سيترتب عليها.

فهل ستنجح هذه الخطوة في تقليص المخاوف في السوق المالية بحيث يتراجع الطلب على الدولار وينحسر قلق المواطنين والمودعين، أم ستكون مسكنات ظرفية لأن لب الأزمة أكبر بكثير.

mtv

اشتدي ازمة تنفرجي. فبعكس الأيام الفائتة فإن الصورة الاقتصادية اليوم ليست سلبية. دولياً أولاً، لبنان تخطى امتحان موديز، فبقي تصنيفه كما كان ولم يتراجع. لكن ذلك لا يعني أننا سنرتاح طويلاً. فنحن سنبقى تحت المجهر، وسيبقى تصنيفنا معرضاً للتخفيض في مهلة ثلاثة أشهر إذا لم نحقق الإصلاحات المطلوبة وإذا لم تقر الحكومة موازنة إصلاحية للعام 2020 وفي المهلة القانونية.

NTV

المجد للطحين والمحروقات والأدوية، وقد جاءها الدعم المركزي في تعميم قونن مواد الخط الأحمر وترك البقية على ذمة الليرة والصنف المدعوم عبر إلى المصارف بسلامة وبسعر الدولار الثابت، أما المستورد من خارج القطاعات الثلاثة الأساسية فعليه أن يسوق بحسب السوق يتقلب ويبني على السوء مقتضاه. قدم الحاكم ما لديه من رياض مالية وأفرد بساطاً من الحماية على الأولويات، وسرعان ما رصدت وكالة رويترز ارتفاعا لليرة أمام الدولار وصعوداً لسندات الخزينة المقومة بالعملة الأجنبية وترجمة هذه السطور أن الليرة شدت بضع حيلها في مسعى للنهوض من بين ركام السيد الأخضر.

OTV

الإخبار أمام النيابة العامة الاستئنافية لا يستثني من نالوا من مكانة الدولة المالية، وبالتالي الثقة بها، لا داخلياً فقط بل خارجياً أيضاً، بينما يستعد لبنان لانطلاق 250 مشروعاً استثمارياً في "سيدر" فور وضع الإصلاحات التي التزمتها الحكومة موضع التنفيذ، وعلى أبواب موازنة موعودة تقشفية إصلاحية في مهلها الدستورية...

LBC

مسار فرز النفوذ يستمر معقداً...الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن أن بلاده لم تر التطورات التي تريد أن تراها في الجهود مع الولايات المتحدة، لإقامة "منطقة آمنة" بشمال شرق سوريا وليس أمامها خيار سوى مواصلة مسارها الخاص. في الغضون مجلس الوزراء السعودي يرحب بتأليف اللجنة الدستورية في سوريا في سياق البحث عن حل.

الميادين

أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية ​اللواء​ محمد باقري "دعم ​إيران​ لدول محور ​المقاومة​"، معتبراً أن "مزاعم إرسال ​صواريخ​ إيرانية إلى اليمن كاذبة"، مشيراً إلى أن "نقدم الدعم الاستشاري والدعم الفكري للجيش اليمني وحرس الثورة مسؤول عن هذا الأمر"، لافتاً إلى "أننا سنقف إلى جانب الشعب اليمني حتى النهاية لإبعاد العدوان عن اليمن".

الجزيرة

اعتبر عضو تيار "الحكمة" العراقي النائب أسعد المرشدي أن "كشف رئيس ​الحكومة العراقية​ ​عادل عبد المهدي​ عن استهداف ​إسرائيل​ للحشد الشعبي، ينبغي ألا يمر مرور الكرام"، مؤكداً أن "​مجلس النواب​ سيتخذ إجراءاته قريباً".

ولفت إلى أن "إعلان نتائج التحقيقات الحكومية التي تضمنت توجيه الاتهام بشكل رسمي لإسرائيل بالاعتداء على عدد من مقرات ​الحشد الشعبي​ يجعلنا أمام التزام مهم بضرورة التوجه نحو المنظمات الدولية الرسمية و​الأمم المتحدة​ لتقديم شكوى رسمية على تلك الانتهاكات والعدوان"، مبيناً أن "العدوان يحتاج إلى قرار صارم من الحكومة على اعتبار أنه اعتداء على دولة عضو بالأمم المتحدة وتمتلك سيادة كاملة".

العربية

كشف الأمير السعودي المعارض خالد بن فرحان ​آل سعود​ أن "تعيين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ملكاً على ​السعودية​ سيكون قريباً جداً"، مشيراً إلى أن "الأيام القليلة القادمة سوف نشهد إعلان الخائن التافه محمد بن سلمان ملكاً على المملكة، وقد كانت خطته مبنية بالتعاون والتنسيق مع جهاز ​الاستخبارات الأميركية​ "CIA".