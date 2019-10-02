لبنان الحر

أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء ​غسان حاصباني​، بعد لقائه متروبوليت ​بيروت​ وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران ​الياس عودة​، "أنّنا تباحثنا في مجريات الوضع العام وتطوراته، وتناولنا التحديات الّتي يواجهها ​لبنان​ اليوم. كما تداولنا كالعادة في شؤون ​الطائفة الأرثوذكسية​ ومؤسّساتها ومقاربات تطويرها".

ولفت إلى "أنّني أطلعت المطران عودة على العمل الذي أقوم به كنائب لرئيس مجلس الوزراء، خصوصاً من ناحية إدارة اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، العاملة على وضع رؤية 2030 للتنمية المستدامة في لبنان، الّتي سنطلقها هذا الأسبوع. كما أطلعته على العمل الذي نقوم به مع المحافظات والأقضية من خلال رصد المشاريع الأساسيّة عبر كلّ المناطق. كما وضعته في أجواء عمل سائر اللجان الوزاريّة التي تنظر بأمور عاجلة وأساسيّة للبلد".

صوت لبنان

تقدّم المحامي ​وديع عقل​ بإخبار إلى ​النيابة العامة​ الاستئنافية في ​بيروت​ بشأن "تحقير ​الدولة اللبنانية​ ورئيسها، تلفيق مزاعم، إحداث تدني في أوراق النقد الوطنية، وحض الجمهور على سحب أموال".

وطلب عقل إلى الضابطة ​العدلية​ المتخصصة الكشف على مواقع التواصل الاجتماعي لتحديد مصادر ​الأخبار​ الملفقة ضد مصالح الدولة اللبنانية ومكامن بثها وتوقيف المرتكبين والكشف على data اتصالاتهم لتحديد هوية المحرضين والمشتركين وإنزال العقوبات بحقهم ليكونوا عبرة لمن اعتبر.

radio orient

لفت المنسق المقيم للأمم المتحدة في ​لبنان​ ​فيليب لازاريني​ بعد لقائه رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ إلى "أنني التقيت الحريري وناقشنا آخر التطورات في لبنان، مع التركيز بشكل أساسي على ​الاقتصاد​ وأكدنا أهمية تنفيذ الإصلاحات وليس الإعلان عنها فحسب، وتقديم موازنة 2020 في الموعد المحدد حتى يتمكن الناس من معرفة على أي جانب من الإصلاحات يتم التركيز وناقشنا أيضاً أهمية الحفاظ على الثقة بالاقتصاد أو استعادتها وأكدنا الدعم المستمر للأمم المتحدة، وقدمنا بعض النصائح حول الإصلاحات".

اذاعة النور

أشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​ إلى أنه "مع استمرار الواقع الاحتلالي الاستعماري بكل فضوله وتداعياته وآثاره لفلسطين و​الجولان​ و​مزارع شبعا​ وتلال ​كفرشوبا​ وجزء من ​الغجر​ وغيرها من النقاط السيادية والمنطقة الاقتصادية الخالصة والحدود البحرية في وطني ​لبنان​، فإن أخطر القرارات السياسية في تاريخ ​القضية الفلسطينية​ التي دانتها شعوبنا وحكوماتنا، تلك التي اتخذها الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ بنقل سفارة بلاده إلى ​القدس​ ووقف تمويل ​(الأونروا​)، الأمر الذي سيترك انعكاساته السلبية على الواقع التربوي والصحي وغيره للأخوة الفلسطينيين".

صوت المدى

لفت عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​نعمة افرام​ إلى أن "ما نراه الآن يؤدي إلى القلق ولكن ليس فقط الآن بل في ​المستقبل​ أيضاً"، موضحاً أنه "انطلاقاً من تحمل مسؤوليتنا في لجنة ​الاقتصاد​ والتخطيط في زمن مفقود به الاقتصاد والتخطيط وانطلاقاً من واجباتنا ومنذ انطلاق موازنة العام 2019، إن عملنا على إعداد خطة خمسية لتكون أمام الرأي العام اللبناني والدولي ونحن كدولة لبنانية وكمؤتمنين على مصير أولادنا ستكون لنا رؤية توصلنا إلى صفر عجز بعد 5 سنوات".