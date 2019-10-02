"النهار" شدد الرئيس الإيراني حسن روحاني على أن سياسة بلاده مبنية على ضمان حرية وأمن الملاحة في مضيق هرمز.

"النهار" رحّب رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني برغبة المملكة العربية السعودية في حل الخلافات بالحوار، مشيراً إلى أن أبواب إيران مفتوحة لذلك.

"الجمهورية" أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس، أن بلاده ستعرض مقترحات بشأن اتفاق بريكست قريباً جداً بينما نأى بنفسه عن خطة تم تسريبها تتعلق بالحدود مع إيرلندا.

"أكدت أعلى سلطة قضائية فرنسية أمس، إحالة الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي إلى القضاء لملاحقته في مسألة الإنفاق خلال حملة الانتخابات الرئاسية التي هزم فيها عام 2012.

"النهار" بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني حسن روحاني، على هامش اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى في أرمينيا، في مجموعة من المسائل بينها الملف السوري والاتفاق النووي.

"الجمهورية" أعلنت كوريا الشمالية أمس، أنّها ستجري محادثات حول ملفها النووي على مستوى فرق العمل مع الولايات المتحدة السبت المقبل، في مؤشر إلى استئناف المفاوضات بعد انهيار قمة هانوي في شباط 2019.

"الجمهورية" اتهمت منظمة العفو الدولية أمس الولايات المتحدة بقتل 3 مدنيين في ضربة جوية في الصومال وبعدم التحقيق في تقارير بأنهم كانوا مزارعين ليس لديهم أي صلة بحركة الشباب المتطرفة.