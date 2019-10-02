الأخبار/ ابراهيم الأمين

قال إنّ لبنان يواجه اليوم أزمة جدية في تعامله مع الأطراف الإقليمية والدولية الكبرى. والمفارقة التي تربك حتى خصوم حزب الله أن المحور الأميركي ـ السعودي هو صاحب المصلحة الملحّة في عدم الاستقرار اليوم. ويتصرف السعوديون كما لو أن الرئيس سعد الحريري بات عقبة أمام تنفيذ سياساتهم، وأكثر ما يعرفه الرئيس الحريري اليوم، أنّ الرياض غاضبة لكونه تمرد على قرارها بالتنحي قبل عامين وأيضاً لأنه فشل في إصدار مواقف سياسية وخطوات عملية ضد تدخّل حزب الله ودوره في سوريا والعراق واليمن؛ وأنه لم يفعل شيئاً لمنع التعرض للسعودية سياسياً وإعلامياً، وهو لم يجرؤ على مقاطعة قطر. لكن السعودية تعرف تماماً أنّ تجربة حجزه وإقالته لم تنفع في الحد من نفوذه وسط السنّة في لبنان، فيما تراجع حضور كل الشخصيات السنّية المتماشية مع سياساتها في الشمال والجنوب والبقاع وبيروت.

الأخبار/ محمد وهبة

تناول موضوع تعميم مصرف لبنان المتعلق بتمويل استيراد المشتقات النفطية والدواء والقمح، وقرّر أن يمضي بتنفيذ التعميم مع المصارف تجنّباً لأي اشتباك مع حاكم مصرف لبنان الذي يعلم بأنّ المصارف والمستوردين تواطأوا في السابق على مخالفة التعاميم المتعلقة بفتح الاعتمادات، ولكن إغلاق هذه الأزمة لا يمنع انفجار أزمات مماثلة مع باقي فئات المستوردين.

الجمهورية/ طوني عيسى

قال إن نصف الرئيس سعد الحريري منخرط في التسوية التي لا بد منها للبقاء في السلطة، ونصفه الآخر يريد إرضاء الولايات المتحدة والأوروبيين والسعودية. ورأى أن الحكومة هي مركز الضغط وقد تكون معرضة فعلاً للسقوط وقد تكون معرضة لعمليات تأديب لا أكثر والأيام ستحكم.

الجمهورية/ نبيل هيثم

كتب عن الأزمة الاقتصادية، مشيراً إلى أن الحل يكمن بوقف الهدر واستعادة ما أمكن استعادته من أموال الدولة المنهوبة. واعتبر أن الانهيار حاصل حتى وإن ضاقت فترة افتتاح ستارة العرض الأخير، لافتاً إلى أن المعادلة اللبنانية قد تنتج تسويات اقتصادية كما أنتجب في السابق تسويات سياسية.

الديار/ دموع الأسمر

قالت إنّه لا يكفي ما يعانيه المواطن اللبناني منذ عقود على كافة الأصعدة، وزادت وتيرتها في الآونة الأخيرة لتنتشر شائعات جديدة حول عصابات خطيرة تضم نساء ورجالاً تخطف الأطفال بهدف تجارة الأعضاء وتقلق راحة المواطنين وتزرع الخوف والرعب في قلوب العائلات، كما لفتت إلى أنّ المطلوب تسيير دوريات أمام المدارس خصوصاً مدارس الروضات والابتدائية في ظل ما تشهده هذه المدارس من فوضى عارمة خلال انصراف الطلاب والطالبات مع عرض برامج توعية عبر كافة وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تهدف إلى خلق حالة من الوعي عند الأهالي والأطفال خصوصاً لجهة التأكد من هوية من يقلون الطلاب عبر السيارات والباصات.

اللواء/ نزار عبد القادر

تحدّث عمّا حصل معه في مطار لوس أنجيليس يوم الثلاثاء 24 أيلول عند تصفّحه صحيفة "نيويورك تايمز"، حيث وجد على كامل الصفحة التاسعة إعلاناً يصف حزب الله بالمنظمة الإرهابية، مع تعداد الدول الرئيسية التي تصنفه في خانة الإرهاب، مع محاولة للتشهير بالاتحاد الأوروبي الذي يرفض حتى الآن اعتماد مثل هذا التصنيف. يؤشّر هذا الإعلان الذي موّلته إحدى مجموعات الضغط الأميركية إلى وجود محاولات فعلية للنيل من سمعة ومكانة لبنان كمجتمع وكدولة، وبأن هذه الحملة إذا ما استمرت ستؤدي إلى اعتبار لبنان "دولة مارقة" يجب محاصرتها ومقاطعتها.

الشرق / يحيى جابر

قال إنّ غالبية اللبنانيين يتفقون على أن لبنان، حكومة وشعباً ومؤسسات يمرون بمرحلة دقيقة، صعبة واستثنائية، وعلى المستويات السياسية والاقتصادية والمالية والمعيشية كافةً، وإن الوقت ليس لتبادل الاتهامات، فالجميع مسؤولون، عما آلت إليه الأوضاع، تماماً كما وهم مسؤولون عن إجراءات إنقاذية بعيداً عن الدوران في حلقات الاتهامات المتبادلة وإضاعة ما يمكن أن يتوفر من فرص، وخلاصة ما يتوصل إليه عديدون، وبعيداً عن اللغط الذي ساد في الأيام الماضية، فإنّ "الائتلاف" الحكومي بين الرئيسين العماد ميشال عون وسعد الحريري، ومن ورائهما الرئيس نبيه بري، ثابت والثلاثة ماضون في إنجاز الإصلاحات والملفات المطلوبة.

الشرق / تيريز القسيس صعب

قالت إنّ الاتصالات التي قام بها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ورئيس جمعية المصارف سليم صفير أثمرت، واستكملت أمس مع عدد من الهيئات الاقتصادية، وأدّت إلى لجم التدهور المالي الذي حصل نهاية الأسبوع الماضي، وأدى الى حركة شعبية عبّر عنها عدد من المواطنين عبر نزولهم إلى الشارع الأحد الفائت، وأكدت المراجع أنّ عملية الإصلاح مستمرة، وكل المواد الإصلاحية سيتم إدخالها إلى موازنة 2020، فمكافحة الهدر لن تتوقف، وطريق الإصلاح قائمة.

نداء الوطن/ خالد أبو شقرا

قال إنّ الشراهة السورية على الدولار مع سوء الإدارة محلياً ضغطا على الدولار داخلياً، ودفعت المصرف المركزي إلى استنزاف احتياطاته بالعملات الأجنبية. وهذا ما دفع بالخبراء للتأكيد أنه من المستحيل أن تستمر الأمور من دون إصلاحات جدية و"كل الإجراءات التي تتخذ ومنها التعميم الأخير الصادر عن مصرف لبنان لدعم السلع الثلاث ليست سوى حبة مسكّن تنفع لوقت معين"، ويضيف "لقد وصلنا اليوم إلى طرف الحبل، والإجراءات التي يجب أن تتخذ اليوم لحل الأزمة ليست نقدية، بل هي في المالية العامة وإعطاء التطمينات".