The NewYork Times

كوريا الشمالية تطلق صاروخاً بعد ساعات على الموافقة على استئناف المحادثات

أطلقت كوريا الشمالية صاروخاً باليستياً واحداً على الأقل باتجاه المياه بالقرب من بحر اليابان في وقت مبكر من يوم الأربعاء، بعد ساعات فقط من إعلانها أنها وافقت على استئناف المحادثات المتوقفة منذ فترة طويلة مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها للأسلحة النووية. وأعلن الجيش الكوري الجنوبي في بيان أن الصاروخ أطلق من مياه قرب مدينة ونسان شرقي بيونغيانغ عاصمة كوريا الشمالية. وأضاف البيان أن الصاروخ، وهو نسخة من صاروخ بوغكوغسونغ الباليستي الذي تصنعّه كوريا الشمالية ، اجتاز مسافة 280 ميلاً إلى الشرق بينما وصل ارتفاعه إلى 565 ميلاً. ولم يتضح ما إذا كان الصاروخ الذي أطلق يوم الأربعاء قد أطلق من غواصة أو سفينة أو منصة على الماء أو تحتها. وتفيد المعلومات بأنه يمكن إطلاق صاروخ بوغكوغسونغ الذي يعمل بالوقود الصلب في الشمال من اليابسة أو من على متن غواصة، على الرغم من أن مكتب رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن قال إن هذا الصاروخ يمكن أن يكون النسخة التي أطلقتها الغواصات.

The Guardian

التحقيق لعزل الرئيس: بومبيو يتحدى الكونغرس مع رسم حدود المعركة

سعت إدارة دونالد ترامب إلى تحدي مطالب الكونغرس الذي طالب بالاستماع إلى شهادات عدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية، في أول معركة كبرى ترافق تحقيقاً سريعاً يهدف إلى عزل الرئيس الأميركي. ورفض وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبو، استدعاء رؤساء اللجان الديمقراطية في مجلس النواب لخمسة مسؤولين حاليين وسابقين في وزارة الخارجية للإدلاء بشهادتهم حول محاولات الرئيس دفع أوكرانيا إلى التحرّي في شؤون تتعلّق بمنافسه السياسي الديمقراطي البارز. وراسل بومبيو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، متهماً الديمقراطيين بـ"محاولة تخويف المسؤولين والضغط عليهم ومعاملتهم بطريقة غير لائقة". وقال إن التواريخ المذكورة في الاستدعاءات "لا يمكن الالتزام بها". وأضاف بومبيو في رسالته أن سرعة التحقيق تثير "مخاوف قانونية وإجرائية كبيرة" وأنه لن يتسامح مع مثل هذه التكتيكات، وسيستخدم كل الوسائل المتاحة لمنع وكشف أي محاولات لتخويف المسؤولين المتفانين".

ومع ذلك، سرعان ما أصبح واضحاً أن بومبيو يتمتع بسلطة محدودة فقط لمنع لجان الكونغرس من جمع الأدلة من أجل التحقيق في عملية العزل. وقال أحد الشهود الخمسة كورت فولكر، السفير الخاص السابق لأوكرانيا والذي استقال الأسبوع الماضي، أنه سيتحدث إلى اللجان في جلسة مغلقة يوم الخميس، وفقاً لوكالة "أسوشيتيد برس".

روسيا اليوم

السلطات الأميركية تصادق على توريد صواريخ مضادة للدروع لأوكرانيا

أفادت وسائل إعلام أميركية بأن الكونغرس صادق على توريد أنظمة "جافلين" الصاروخية المضادة للدروع بقيمة 39 مليون دولار إلى أوكرانيا. ووافقت الخارجية الأميركية على توريد 150 صاروخاً ومجمعين لإطلاقها، ثم صادق الكونغرس على الصفقة، حسب مصادر لوكالة "بلومبرغ". ولم يتم الإعلان عن المصادقة على الصفقة رسمياً بعد. وكانت الولايات المتحدة قد قامت في العام الماضي بتوريد أنظمة "جافلين" إلى أوكرانيا، حيث حصلت الأخيرة على 37 مجمعاً لإطلاق الصواريخ و210 صواريخ موجهة بقيمة 47 مليون دولار. وفي أغسطس الماضي طلبت كييف من واشنطن مزيداً من الصواريخ من هذا النوع.

يشار إلى أن توريدات "جافلين" هذه لا تعتبر جزءاً من حزمة المساعدات العسكرية بقيمة 250 مليون دولار، التي جمدتها الإدارة الأميركية، ثم أفرجت عنها على خلفية قضية يتهم فيها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالضغط على القيادة الأوكرانية من أجل فتح تحقيق مع منافسه المحتمل في انتخابات الرئاسة المقبلة جو بايدن، وعلق تقديم المساعدات لهذا الغرض.