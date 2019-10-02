وكالة الأناضول

رئيس البرلمان المصري: الفترة المقبلة تشهد إصلاحات سياسية وإعلامية

قال رئيس البرلمان المصري علي عبد العال، إن "الفترة المقبلة ستشهد إصلاحات سياسية وإعلامية"، وذلك عقب أيام من احتجاجات نادرة شهدتها البلاد خلال الأسبوعين الماضيين. جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية، لمجلس النواب لدور الانعقاد الخامس، وفق ما أوردته وسائل إعلام حكومية، وذلك بالتزامن مع حديث لمؤيدين ومعارضين عن أهمية الإصلاح السياسي خلال الفترة المقبلة. وأوضح عبد العال أن "المعارضة يحتاجها الوطن من أجل تفعيل المشاركة في البناء والتنمية"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء المصرية الرسمية.

وكالة أنباء رويترز

محكمة تونسية ترفض الإفراج عن المرشح الرئاسي نبيل القروي

قال شاهد من رويترز إن محكمة تونسية رفضت الإفراج عن المرشح الرئاسي نبيل القروي المحتجز بانتظار الحكم في تهم ضده بالتهرب الضريبي وغسل الأموال. ينفي القروي الاتهامات. وحل في المركز الثاني في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي أجريت الشهر الماضي وسينافس في جولة الإعادة أستاذ القانون الدستوري المتقاعد قيس سعيد في 13 من تشرين الأول الجاري.

وكالة أنباء شينخوا

مشرع أمريكي بارز: "لا خيار" أمام مجلس الشيوخ سوى عقد محاكمة إقالة إذا مررها النواب

قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش مكونيل، بأنه "لا خيار" أمام مجلسه سوى عقد محاكمة إقالة إذا تم تمرير بنود الاتهام من قبل مجلس النواب الأمريكي. وصرح مكونيل لوسائل الإعلام الأمريكية في مقابلة "لن يكون لدي أي خيار سوى تناول الأمر، بناء على حكم مجلس الشيوخ حول الإقالة". وأكدت هذه التصريحات أن مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون لن ينأى بنفسه عن النظر في بنود الاتهام في حال مررها مجلس النواب نتيجة للتحقيق الجاري في ما إذا كانت مكالمة هاتفية جرت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني قد ترتقي لتكون جريمة مستحقة للإقالة.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

بوتين يقترح على روحاني مناقشة العلاقات الثنائية والخطة الشاملة والوضع في سوريا

أعلن الرئيس الروسي، أنه اقترح على رئيس إيران، حسن روحاني، مناقشة العلاقات الثنائية والوضع حول خطة العمل الشاملة المشتركة والوضع في سوريا. وقال بوتين خلال لقاء مع روحاني، عقب قمة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، في عاصمة أرمينيا، يريفان، "سنتحدث عن القضايا الثنائية، وعن خطة العمل الشاملة المشتركة وعن الوضع في المنطقة، بما في ذلك وفي الجمهورية العربية السورية".