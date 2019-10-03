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الواقع الاقتصادي- المالي بقي في الواجهة في ظل الارتياح الذي انعكس في الأسواق المالية مع صدور تعميم مصرف لبنان، وإجراءات أثمرت الإعلان عن ثلاثة آلاف وثمانمئة وخمسين فرصة عمل للبنانيين في القطاع الصناعي.

المنار

الطريق معروفة، بل هي مفتوحة أمام المعالجة الحقيقية للأزمة الاقتصادية.. هي قناعة رئيس مجلس النواب نبيه بري السائل عن هيئة الطوارئ الاقتصادية وعن الإجماع الذي حصل في لقاء بعبدا على بنود إصلاحية.

وحتى تصلح الحال بقرارات حكومية حاسمة، لا خطوات حل آنية، فإن الرصد لبورصة الأزمات يظهر استقراراً ما في سعر صرف الدولار، دون استقرار في قرار أصحاب النفط من مستوردين وتجار، لم يحسموا الأمر لسبب بسيط، فقدان الضمانة أي الثقة بالقطاع المصرفي رغم تدبير حاكم مصرف لبنان، فيما المواطن محكوم بالانتظار، والتقلب مع أوجاعه الاقتصادية وأعبائه الاجتماعية بين تدبير وقرار بانتظار صورة واضحة.

nbn

قرع رئيس مجلس النواب نبيه بري جرس تفعيل هيئة الطوارئ الاقتصادية، متسائلاً عن أسباب الاختلاف ومعاودة البحث من جديد في الإصلاحات الاقتصادية، بعد الإجماع الذي حصل في لقاء بعبدا على اثنين وعشرين بنداً. واعتبر أن الطريق سالك ومعروف أمام المعالجة الحقيقية لإنقاذ البلد.

mtv

رغم نجاح مصرف لبنان في منع نار الأزمة، مؤقتاً وجزئياً، من الانتشار والتوسع، لم يتمكن أهل السلطة بعد من إيجاد الباب الصالح لبدء الخروج من الورطة. فالميكرو-حكومات المتناحرة، لا تزال مكوناتها تتقاتل على قضايا وملفات حسمت في الاجتماع الشهير في بعبدا، وتتناكف على ملفات وقضايا أخرى هي في صلب الموازنة وقد رسمت المخارج لحلها في مؤتمر سيدر.

NTV

أزمة الدولار "سيرة وانفتحت" بين المستورد والموزع وصاحب المحطة. وقبل سريان مفعول تعميم مصرف لبنان افتعلت بعض المحطات أزمة فرفعت خراطيمها والفيول موجود بمكيول احتياطها وعادت الدوامة من هالك إلى مالك إلى قباض الدولار. سلف حاكم مصرف لبنان الحكم حلاً بأفضل الممكن فنقد سلعاً أساسية وفر للبلد خبزه كفاف يومه، لكن البنزين مادة حارقة والدواء إن لم يكن لكي الأزمة فلا يعد أكثر من إبرة مورفين لمرض مزمن، جرى تشخيصه منذ أكثر من عشرين عاماً فداواها بالتي كانت هي الداء.

OTV

في ستينيات القرن الماضي، وتحت وطاة الشائعات عن إفلاس بنك إنترا تهافت المودعون لسحب ودائعهم من المصرف رغم أن الوثائق أظهرت حينها أن البنك في وضع جيد وكل ما ينقصة هو السيولة المؤقتة التي رفضت الحكومة إقراضه إياها، فانهار الأخير فعلياً مخلفاً أزمة استمرت ارتداداتها طويلاً .

اليوم، تتجدد حكاية إنترا، لكن على مستوى بلد. فالشائعات تفعل فعلها بين المودعين وفي نفوس اللبنانيين الذين ينامون على خبر ليستفيقوا على آخر.

LBC

بعد أيام الجنون المالي التي شهدها لبنان الأسبوع الفائت، وتهدئة الأسواق وإعادة أسعار الصرف إلى شبه طبيعتها منذ الاثنين وحتى اليوم، يمكن اعتبار غد يوم كشف الحقائق أو ربما طيها. فغداً سيجتمع وزراء الحكومة بكل أضدادهم في قصر بعبدا، ليسألوا ويستمعوا، ويجيبوا على تساؤلات رئيس الجمهورية عما حصل، ومن حرك الشارع ولماذا؟ وما هي النتائج التي ستنعكس على مناقشات الموازنة وما يواكبها من إجراءات إصلاحية، وهي أول الاستحقاقات الفعلية أمام الدولة، للحكم بجدية على قدرتها على معالجة الوضع الاقتصادي المهترئ.

الميادين

على وقع الهجمات الحوثية المتصاعدة على السعودية، أقرت إيران للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب على اليمن عام 2015، بتقديم الحرس الثوري "دعماً استشارياً وفكرياً" لحليفتها جماعة الحوثي.

وكشف رئيس الأركان الإيراني اللواء محمد باقري، في مقابلة لمحطة "فونيكس" الصينية تناقلتها الصحافة الإيرانية، عن دعم بلاده للحوثيين، مؤكداً أن الوضع في اليمن يختلف بعض الشيء عن الساحتين العراقية والسورية.

وأضاف باقري "ذهبنا للعراق وسوريا بطلب من حكومتيهما، وقمنا بتقديم الدعم الاستشاري والأسلحة والمعدات، وكان الحرس الثوري هو المسؤول بالطبع عن تلك المهمة". ولم يخفِ مساعدة الجيش الإيراني لقوات الحرس الثوري هناك.

الجزيرة

قالت مصادر في الشرطة العراقية إن قوات مكافحة الإرهاب استخدمت الذخيرة الحية والغاز المدمع اليوم الأربعاء لمنع محتجين من اقتحام مطار بغداد بالتوازي مع إعلان فرض حظر التجول في مدن الناصرية والعمارة والحلة بجنوبي البلاد، وسط تجدد احتجاجات مناهضة للحكومة تحولت إلى العنف وانتشرت في أنحاء البلاد.

العربية

ضجت وسائل الإعلام التركية على خلفية تواجد رئيس بلدية اسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو في العاصمة الفرنسية باريس، بعيداً كعادته عن أزمة النقل الداخلي التي يواجهها سكان المدينة بشكل يومي.