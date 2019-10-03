لبنان الحر

زيارة جعجع إلى كندا ستكون غنيّة بالمواقف والمبادئ السياسيّة والقواتية الثابتة، من حيث المضمون والرسائل، وكذلك بالمناسبات واللقاءات التي سيشارك فيها وعقيلته مع قوات الانتشار ومع الجالية اللبنانيّة في كندا. واللقاء مع الرفاق القدامى تأكيداً على استمرار المسيرة الطويلة التي حفرها بدمائه وصموده الشباب القواتي.

صوت لبنان

استقبل رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ ​وليد جنبلاط​ في كليمنصو، السفير الفرنسي في ​لبنان​ ​برونو فوشيه​، حيث جرى البحث في آخر المستجدات السياسية.

radio orient

أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب ​نزيه نجم​ أنه "لا يجوز مطلقاً الإساءة لرئيس ​الحكومة​ الراحل ​رفيق الحريري​ الذي حرر بدمه ​لبنان​ من ​الجيش السوري​، وأعاد ​الرئيس ميشال عون​ من ​فرنسا​ وأخرج رئيس حزب "القوات اللبنانية ​سمير جعجع​ من السجن، مشيراً إلى أنه "ليس مقبولاً أبداً ما قاله النائب ​زياد أسود​ بحق الرئيس الشهيد."

اذاعة النور

قام الجيش الإسرائيلي بالتفتيش بين الجدار الإسمنتي والسياج التقني مقابل بلدة عديسة، بواسطة آلية صغيرة عملت على إزالة علمين لـ"حزب الله" وحركة "أمل"، كانا معلقين سابقاً على السياج التقني، وتزامناً حلقت طائرة مسيرة للجيش الإسرائيلي في الأجواء.

صوت المدى

خلال لقاء الأربعاء النيابي.. تناول رئيس المجلس الكهرباء والمواضيع التي جرى التوافق عليها في لقاء بعبدا.. مستغرباً المماطلة في تنفيذها وهذا ما أضافه النائب بري: "تساءل بري لماذا المماطلة والتأخير في تفعيل الهيئة الناظمة لقطاع النفط، وتطرق بري إلى قضايا أخرى لها علاقة بالمواضيع الاجتماعية والحياتية التي تطال كل اللبنانيين، وأعلن أنه سوف يحدد جلسة تشريعية في 15 الشهر من أجل انتخاب أمناء سر وأعضاء اللجان. "