"الجمهورية" أفادت وكالة "تاس" الروسية بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كشف خلال جلسة عامة في المنتدى الدولي لأسبوع الطاقة الروسية لعام 2019 عن أن القيادة الإيرانية تعتزم تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة مشدداً على أنّ الحوار هو دائماً أفضل من أي مواجهة.

"الجمهورية" أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أمس أن نافذة زمنية من شهر واحد لا تزال مفتوحة حتى تشرين الثاني، للبدء بمحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن البرنامج النووي والأمن في الشرق الأوسط.

"الجمهورية" أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس أنّ طهران لا تزال منفتحة على الحوار بعد فشل المبادرة الفرنسية الهادفة للتقريب بين الأميركيين والإيرانيين على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

"الجمهورية" قال المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي أمس أن خفض الالتزامات سيتواصل حتى تحقيق الهدف الذي نريده.

"الشرق الأوسط" أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس، في خطاب أمام مؤتمر حزب المحافظين السنوي في مانشستر شمال غربي انجلترا، أن ما يريده العالم بأسره هو طي صفحة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في أسرع وقت ممكن مشيراً إلى أنه سيخرج حسب الموعد المحدد في 31 تشرين الأول.

"الشرق الأسوط" وقال جونسون أن الخروج من دون اتفاق سيكون البديل الوحيد للخطة التي تم تقديمها للأوروبيين، مؤكداً أن المملكة المتحدة جاهزة لذلك ودعا دول الاتحاد إلى تقديم تنازل لـتسوية عادلة ومنطقية.

"اللواء" تظاهر الآلاف من أفراد الشرطة الفرنسية في شوارع باريس أمس وعنوان مسيرتهم، الحالة العامة التي تسيطر على أفراد القوى الأمنية منذ بداية عام 2015 أي مع بدء العمليات الإرهابية التي عاشتها فرنسا ولم يلتقطوا أنفاسهم.

"الجمهورية" دافع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد الاتهامات التي وجهت إليه بالضغط على كييف لإضعاف منافسه السياسي جو بايدان، قائلاً ليس هناك ما يسيء في نص المكالمة الهاتفية بين ترامب والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.